Nasjonalt samhold på prøve

AFTENBLADET MENER: Dette var året alle hadde forventninger til. Så begynte 2021 likevel med de strengeste koronarestriksjonene siden mars i fjor. Strikken strammes.

Motorveien mellom Sandnes og Stavanger mandag morgen: lav trafikk tydet på at folk fra dag én respekterte de nye, nasjonale tiltakene. Foto: Jarle Aasland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I tillegg til regjeringens dramatiske pakke med hold deg hjemme-oppfordring, skjenkestopp og arrangementsbegrensninger, har kommunene på Nord-Jæren kommet med nye forskrifter to ganger på en uke. For at folk skal kunne tåle dette og etterleve dette, må de få noe igjen.

Les også Nye, lokale koronaregler: Forbyr idrettsaktiviteter innendørs og stenger flere virksomheter

Les også Ny lokal koronaforskrift: – Nå må det strammes inn

Les også Erna Solberg ber Norge bli med på et krafttak for å hindre en ny smittebølge

Nå stenges det ene tilbudet etter det andre. Uten muligheter til alkoholservering, forsvinner driftsgrunnlaget for en rekke serveringssteder. Hundrevis av arbeidstakere blir rammet på direkten. Butikker og kjøpesentre rammes av besøksbegrensninger, oppfordringen til folk om å holde seg hjemme og merutgifter til å sørge for at smittevernet blir godt nok.

Tilliten til myndighetene er fortsatt høy og vi ser også denne gangen at både bedrifter og enkeltpersoner gjør det de kan for å etterleve nye anbefalinger og påbud. Kanskje kan dette bidra til å få smittespredningen ned på akseptabelt nivå, slik at vi slipper å seigpine hverandre utover våren.

Det innbyggerne, nærings- og kulturlivet må få igjen er at de får enda bedre og enda mer presise kompenserende tiltak enn vi har i dag. Innenfor kulturlivet ser vi for eksempel at noen av de største og mest etablerte institusjonene får ting til å gå rundt på grunn av støtteordningene, mens tilstanden er betydelig mer ustabil utenfor de etablerte scenene.

Det må også skapes troverdighet rundt at støtteordninger til næringer fordeles etter behov og ikke etter hvem som har de beste lobbyistene. Og mange av de virksomhetene som nå sliter, sliter utelukkende fordi de er fratatt muligheten til å drive fornuftig. Norge har råd til, og må sørge for, at disse får leve videre.

Det betyr også at de ansatte i disse virksomhetene må sikres penger å leve for, blant annet at det fortsatt gjøres tydelige unntak fra de vanlige bestemmelsene i folketrygdlovens kapittel om dagpenger og permittering. Og det må tas hensyn til grupper som faller utenfor slike bestemmelser, for eksempel studenter.

Mye står på spill. For å bevare innbyggernes lojalitet til tiltakene, må det altså fortsatt brukes penger. Ikke minst er det viktig at de brukes på en måte som ikke bidrar til å øke skillene i samfunnet. Vi er forbi dugnadssesongen, så samholdet settes også på prøve i grensedragningen mellom frivillige og påtvungne ordninger. Og verken påbud eller forbud må ha et omfang eller en varighet som gjør oss likegyldige til inngripende kontrolltiltak. Der er det også en verdi å miste.

Les også Ekspert: Koronatiltak er menneskerettslig balansekunst