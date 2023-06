Positivt oppkjøp

AFTENBLADET MENER: At nye selskaper vokser på norsk sokkel vil føre til flere nye satsinger, og det bedrer maktbalansen.

Administrerende direktør i Vår Energi, Torger Rød.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Fredag ble det klart at Vår Energi kjøper Neptune Energys olje- og gasseiendeler i Norge for over 24 milliarder

Med oppkjøpet av Neptune Energys norske olje- og gasseiendeler vil Vår Energi få eierskap i 12 produserende felt. Neptune Energy Norge er operatør på tre av disse, mens Equinor er operatør på de øvrige syv.

Det gir selskapet eierskap i Snøhvit-gassfeltet i Barentshavet og det tilknyttede Melkøya-anlegget i Hammerfest. Dette er den eneste eksisterende infrastrukturen for gasseksport i Barentshavet. Fra før er Vår Energi operatør for Goliat-feltet i Barentshavet.

Oppkjøpet tilfører rundt 67.000 fat oljeekvivalenter til Vår Energis daglige produksjon. Sannsynlige reserver økes med rundt 265 millioner fat, ifølge selskapet.

Vår Energi har fra før eierandeler i 39 produserende felt, og hadde en dagsproduksjon på 220.000 fat oljeekvivalenter i 2022. Vår Energi er den fjerde største produsenten av olje og gass på norsk sokkel – etter Equinor (delvis statseid), Petoro (statseid) og Aker BP.

I de 50 årene oljeindustrien har vært i Norge har det vært store endringer i aktørbildet. Det var for eksempel for 25 år siden rett i underkant av 30 selskaper på norsk sokkel.

Dette steg utover 2000-tallet, og for rundt 15 år siden hadde antallet økt til 50. Og fra rundt 2018 begynte det igjen å endre seg, og antallet olje- og gasselskaper som er aktive på norsk sokkel i dag er 43.

Oljegigantene har forsvunnet ut, og en ny generasjon selskaper har kommet inn og vokst seg store. Blant dem Vår Energi.

Vår Energi ble etablert sommeren 2018 ved en sammenslåing av Eni Norge og Point Resources. Største eiere er italienske Eni med 63,1 prosent og HitecVision med 20,7 prosent av aksjene. Oljeselskapet ble notert på Oslo Børs i februar 2022.

Det som kjennetegner disse nye og sammenslåtte selskapene er at det er aktører som satser på norsk sokkel. Det er selskaper som investerer i prosjekter de store internasjonale oljeselskapene ville ha nedprioritert.

Framveksten av disse selskapene har derfor vært et positivt tilskudd til norsk sokkel, og det skaper aktivitet i sektoren.

Kritiske stemmer har pekt på flere ganger at Equinor har fått for mye makt på norsk sokkel. Derfor er det også positivt at andre selskaper, som Vår Energi, bygger seg opp til å bli reelle konkurrenter.