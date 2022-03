Slipp ukrainerne inn

AFTENBLADET MENER: Norge bør raskest mulig gi ukrainske flyktninger kollektiv beskyttelse, slik vi ga beskyttelse til bosniske flyktninger i 1992.

Ukrainere i kø for å komme seg ut av Kyiv og ut av krigen i landet sitt.

Krigen i Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet utløste en akutt flyktningkatastrofe i hjertet av Europa. Krigføring mellom serbere, kroater og bosniaker (Bosnias muslimske befolkning) resulterte i forbrytelser mot menneskeheten, med massakren på muslimske menn i byen Srebrenica og den barbariske beleiringen og bombardementet mot OL-byen Sarajevo mellom april 1992 og februar 1996 som de to mest notoriske eksemplene.

Denne flyktningkatastrofen, der minst 600.000 mennesker flyktet fra Bosnia, kan dessverre bli stilt i skyggen av antallet mennesker som nå drives på desperat flukt fra Vladimir Putins forbryterske overfall på Ukraina.

Over 1 million mennesker har allerede forlatt Ukraina, og de aller fleste av dem befinner seg fortsatt i Ukrainas umiddelbare omgivelser. Polen har mottatt desidert flest.

Med over 44 millioner innbyggere og en intensiv bombing mot landets største byer sier det seg selv at dette tallet vil stige betraktelig.

Torsdag ble de 27 EU-landene enige om å innføre midlertidig, kollektiv beskyttelse for den ukrainske befolkningen. En slik ordning betyr at ukrainske statsborgere får midlertidig opphold i inntil tre år, uten individuell vurdering.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls sa etter torsdagens EU-møte at også den norske regjeringen nå ser på detaljene i det EU har gått inn for, og vurderer hvordan dette skal innrettes i Norge,

Mange norske kommuner, inkludert Stavanger og Sandnes, har allerede sagt fra om at de har apparat og fasiliteter stående klart til å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet i Stortinget også for at de ukrainske flyktningene skal kunne behandles på like fot med de over 8000 personene fra Bosnia som ble gitt kollektiv beskyttelse i Norge fra 1992. Etter utlendingslovens § 34 kan personer i en massefluktsituasjon få kollektiv beskyttelse på bakgrunn av en gruppevurdering, og ikke en individuell vurdering.

Kollektiv beskyttelse innebærer med andre ord mindre byråkrati enn det vi har sett et eksempel på når ukrainere som allerede har ankommet slekt i Rogaland, tvinges til å dra til Råde i Viken for å søke formelt om asyl.

Vi mener at katastrofen som har rammet Ukraina helt klart kaller på ekstraordinære tiltak. Norge har allerede tatt ekstraordinære skritt ved å eksportere skarpe våpen til Ukraina. Og ved å støtte ekstraordinære sanksjoner rettet mot Russlands økonomi.

Nå handler det om at også Norge raskest mulig bør gi ukrainske flyktninger kollektiv beskyttelse i Norge.