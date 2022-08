Regjeringen må ut av tenkeboksen

AFTENBLADET MENER: En strøm-støtteordning for næringslivet må på plass så snart som mulig.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen må få på plass en støtteordning for bedriftene så snart som mulig.

Onsdag skrev Aftenbladet om kjøttforedler-bedriften Jæder på Ålgård. Daglig leder Guro Espedal kunne fortelle at strømmen som trengs for å drive kjøttforedling i Gjesdal nå er 140 ganger dyrere enn i Trondheim.

De høye kostnadene nuller nå ut inntektene, noe som betyr at bedriften stiller med helt andre forutsetninger for å vinne anbud enn bedrifter i andre deler av landet, der strømprisene er lavere.

Jæder er ikke den eneste bedriften i sørvest-Norge som den siste tiden har fått kjenne på de høye strømprisene. Flere både mindre og mellomstore bedrifter har advart regjeringen om at hvis de ikke finner en ordning for strømstøtte også til næringslivet, vil det føre til konkurser og oppsigelser.

Mandag gikk Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand derfor ut i NRK med krav om tiltak som kan hjelpe næringslivet.

Tirsdag kveld hadde statsminister Jonas Gahr Støre et to timer langt møte med alle landets Arbeiderparti-ordførere, der de nærmest utelukkende snakket om strøm.

Også flere fagforbund i LO og tidligere LO-leder Roar Flåthen mener at det nå må tas grep fra regjeringens side.

Regjeringen har derimot ikke gitt verken ordførerne eller fagforeningslederne svar på når eller om næringslivet kan forvente å få støtte.

Regjeringen innførte allerede i januar, før Russlands invasjon av Ukraina, en strømstøtteordning for landbruket. Da var forklaringen at det var nødvendig å bidra til å ivareta næringens behov for stabilitet og langsiktighet.

Men gjelder ikke dette også for resten av næringslivet, som har måttet klare seg uten strømstøtte til nå? Det er ingen logikk i at det skal skilles mellom næringer. Den eneste forklaringen er at det er Senterpartiet som sitter med regjeringsmakt.

Støres svar til næringslivet var på onsdag at de «ser på mulighetene» for strømstøtte til bedriftene: «Vi må gjøre det riktig, og det er det vi ser på nå.»

Men for de bedriftene som sliter med stadig økende utgifter på grunn av høye strømpriser, er tiden i ferd med å renne ut. For disse holder det ikke med en «forsikring» om at dette er noe regjeringen ser på mulighetene for.

Det haster nå med å få på plass tiltak for bedrifter i de mest utsatte områdene. Er det mulig å få til for landbruket, bør det være mulig også for andre deler av næringslivet.

Konsekvensene av å la bedrifter gå konkurs og sette tusenvis av arbeidsplasser i spill vil være mye mer kostbart for samfunnet.