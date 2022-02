Sp kan miste grepet

AFTENBLADET MENER: Senterpartiet virker mer opptatt av å bruke regjeringsposisjonen til å bekjempe EØS-avtalen enn til å bidra til at Støres mannskap i fellesskap trekker opp en politikk velgerne kan ha tiltro til.

Senterpartiet skyver EØS foran seg som unnskyldning. Det straffer seg.

Det går nedover på meningsmålingene for Sp. Nå har TV2 presentert den andre målingen de siste ukene, og som gir Sp en oppslutning under ti prosent. SV er marginalt større, mens partiet Rødt puster Sp i nakken.

– Det retter seg nok når velgerne ser mer av vår politikk i regjeringen, sier partiets parlamentariske leder, Geir Pollestad til tv-kanalen. Det spørs om det ikke er nettopp partiets politikk i regjering som er litt av grunnlaget for tilbakegangen. For Sp ser ut til å være mest opptatt av å berede grunnen for et framtidig nei til EØS-avtalen. Mye av skylda for strømkrisen legger partiet på EØS, selv om det flere ganger er bekreftet fra EØS-domstolen at den ikke hindrer regjeringen i å gjøre nasjonale tiltak for å dempe strømpris-krisen. Skal vi tolke reaksjonene fra aksjonister som krever tiltak mot høye strømpriser, er det mangelen på handling som er problemet. Og at Sp skyver EØS foran seg som unnskyldning for denne mangelen. I opposisjon kan det holde å skape en stemning og følelse av hva som er galt. Men slike omtrentligheter straffer seg i regjering.

Senterpartiet har hatt flere oppturer i sin historie. Partiet fikk et markant løft før og etter 1994 da folket sa nei til norsk medlemskap i EU for andre gang. Partiet feiltolket dette og trodde et nei til EU var et ja til mer senterparti-politikk.

Den siste oppturen kom under Solberg-regjeringen. Kommune- og regionreformen kombinert med færre politistasjoner og lensmannskontorer bidro til å gi partiet et løft. Som i 1994 lanserte partiet også i 2021 sin egen statsministerkandidat, til sterke velgerprotester. I tillegg til Solberg-regjeringens sentraliseringsframstøt, kom så pandemien i mars 2020. Den første panikken tydeliggjorde at Norge på visse områder hadde forsømt saker som handler om økt og tryggere beredskap. At Norge manglet vesentlig selvforsyning av mat og medisiner var en del av frykten da transport-sektoren ble lammet og folk her hjemme følte behov for å hamstre.

Men i stedet for en ny og grundig forankret politikk for å endre på dette nå, later det altså til at Sp først og fremst vil bekjempe EØS-avtalen. Dette gjør selvsagt ikke godt for samarbeidsklimaet med Ap.

SV og Rødt er heller ikke tilhengere av EØS. Men velgernes økte støtte til disse to partiene skyldes ikke misnøye med EØS-avtalen. Men misnøye med regjeringen som ikke makter å levere som forventet.