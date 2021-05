Equinors innrømmelse

AFTENBLADET MENER: Det var på tide at Equinor innrømmet at kostnadskuttene kan være årsak til alvorlige hendelser.

Anders Opedal er konsersjef i Equinor. I 2014 var han ansvarlig for å kutte kostnader i selskapet. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sikkerheten kommer alltid først i oljeindustrien. Siden Alexander Kielland-ulykken har dette vært mantraet. For dersom det skjer en ulykke i oljeindustrien, vil denne ulykken fort bli av et veldig stort omfang.

Da oljekrisen kom til Norge i 2014, falt både oljepris og inntekter. Kostnadskuttene ble nødvendige. Over 50.000 mistet jobben sin i bransjen.

I årene etter har fagbevegelsen ropt varsku en rekke ganger. De har hevdet at disse kostnadskuttene har gått utover sikkerheten på Equinors anlegg både offshore og på land. Svaret de har fått er at det ikke er en direkte sammenheng med hendelser og nestenulykker og kostnadskutt.

Innrømmelsen

Til nå. For torsdag innrømmet Equinors konsernsjef Anders Opedal til Dagens Næringsliv at flere alvorlige hendelser kan være et resultat av svekket sikkerhet etter kostnadskutt.

Opedal var selv ansvarlig for effektiviseringen i selskapet, etter at han i 2014 kom inn i konsernledelsen. Han sier nå at dette kan være en av grunnene til at det har vært flere hendelser den siste tiden.

Petroleumstilsynet innkalte nylig Opedal til et møte. Tilsynet hadde funnet at Equinor har gode rutiner, men at etterlevelsen ikke var god nok. Og at opplæring og kapasitet var manglende. Det var den samme kritikken Equinor fikk av tilsynet i granskningen av brannen på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. Flere steder, også i Equinors egen granskning av oljelekkasjer på Mongstad-raffineriet, nevnes manglende vedlikehold som en årsak.

Fagforeningene sier at de setter pris å at Opedal nå er klar for å lytte og se på også kostnadskutt som en mulig årsak til hendelsene.

Trygghet

Torsdag leverte Equinor et justert resultat på 5,47 milliarder dollar i første kvartal i 2021. Det var selskapets beste kvartal siden første kvartal 2014. Selskapet økte også utbyttet til aksjonærer og betalte ned på gjeld.

Det er ingen grunn til at Equinor skal spare seg til fant og ikke sørge for at sikkerheten igjen er i høysetet.

De som jobber i oljeindustrien vet at dersom det skjer noe som ikke skal skje, kan det få katastrofale følger. De fortjener å føle at det er sikkert når de kommer på jobb, og at de blir lyttet til når de er på jobb.

Det er kanskje litt sent av Equinor å innrømme dette, men det er bedre å være sent ute enn å fornekte at dette kan være en av årsakene til nestenulykker og alvorlige hendelser.