«Alt blir bra»

AFTENBLADET MENER: På pandemiens oppløpsside er «dugnaden» spent til bristepunktet. Det gjør det ekstra viktig å være kritisk til nyheter om tilbakeslag og problemer.

Forfatteren Maria Kjos Fonn skrev fredag på Facebook at hun er usikker på om vi er klare for depresjonen som vil ramme oss når hverdagen endelig er tilbake og vi innser at livet er like miserabelt som det var før koronaen rammet oss.

En spissformulert morsomhet, selvsagt, men med en kjerne som klinger sannferdig likevel. For sikkert er det at en normalisering av situasjonen også vil vekke til live de mindre hyggelige sidene av dagliglivet og samfunnsdebatten.

Når dette skrives er det ett år siden Norge stengte ned. Eller, landet som helhet stengte jo ikke ned. Helsepersonell, ansatte i dagligvarehandelen, politifolk og redningstjenester, bussjåfører, industriarbeidere og mange, mange andre har jo jobbet som vanlig for å holde hjulene i gang, hver dag.

For et flertall av norske arbeidstakere er ikke hjemmekontor et alternativ, heller ikke mens R-tallet stiger og Erna og Bent holder pressekonferanse etter pressekonferanse.

Tirsdag var Erna Solberg i Stortinget for å orientere om den nye økningen i smitte, som særlig er alarmerende i noen bydeler i Oslo. Da sa Solberg at de neste to månedene blir som den siste kneika før vi er oppe på toppen. I mai kan samfunnet sakte begynne å åpne opp igjen. Store mengder vaksine er på vei til Norge.

Allerede neste dag kom nyheten om at Astra Zeneca-vaksinen (som Norge bruker) har blitt stanset på grunn av frykt for bivirkninger i form av blodpropp. Og da er det ikke det minste rart at folk tenker at kanskje er vi ikke på toppen snart, likevel.

Men vent nå litt. Andre vaksineprodusenter, som Johnson & Johnson, står klare med godkjente vaksiner som er effektive etter én dose. Og fredag meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at Astra Zeneca-vaksinen er trygg å bruke.

På oppløpssida bør mediene, som er folks overlegent viktigste kanal til informasjon om viruset, også reflektere over sin egen rolle. Alarmistiske oppslag selger, det vet vi. Men faren er at de bidrar til å forvirre og tåkelegge i en situasjon som krever is i magen.

Det er trolig ikke til å unngå at diskusjonen om strategier for smittevern blir mer politisert framover. Det skyldes både at det går mot valg i høst, men trolig også at pandemien uansett går mot slutten.

Norge har klart seg oppsiktsvekkende bra gjennom krisa, målt mot omtrent alle andre samfunn. Det er viktig å huske på nå, ett år etter det store smellet. Alt blir, om ikke bra, så i alle fall dårlig på den vanlige måten.

