Ordførerdiplomati til skade for alle

AFTENBLADET MENER: Norske ordførere har fått viktige og framtredende roller under pandemien. Det er likevel å trekke det for langt når rollene blir en del av det internasjonale diplomatiet.

I det store og hele er det ordførere og byråd som har stått i spissen når kommuner er rammet av smitte og nye restriksjoner skal innføres. I likhet med på nasjonalt nivå, har vi også på lokalt plan hatt politikere som har tatt styringen, i nært samarbeid med faginstanser.

Det lokale, norske styringssystemet har derfor fått vise seg fram i året som er gått. Riktignok har det vært noen feider mellom nabokommuner, andre har hatt vakthold på kommunegrensen, vi har hatt diskusjoner om søringforbud og sist det merkelige angrepet fra Molde mot Oslo.

Det er ikke alltid utspillene har vært til landets beste, men de er gjort i beste mening på vegne av kommunens innbyggere.

Det var også dette som lå bak da solaordfører Tom Henning Slethei (Frp) henvendte seg til Israels ambassadør for å handle vaksiner. Han er utålmodig på vegne av egne innbyggere, syns den nasjonale distribusjonen går for seint og er skuffet over at den nye vaksinefordelingen. Sola var blant kommunene som ble «fratatt» vaksiner til fordel for mer belastede områder.

Noen har kalt den nye fordelingen urettferdig. Likevel er det å mene at rettferdighet i dette tilfellet betyr lik fordeling mellom alle kommuner en relativt retthaversk tilnærming. Det er litt på linje med en barnebursdag der alle er opptatt av at alle får like mye av alt.

Når det gjelder vaksinefordeling, er det best for alle at flest vaksiner kommer dit fagfolkene mener behovet er størst. Det kommer oss alle til gode, by og land, nord og sør.

I tillegg snakker vi om et gode som alle i løpet av måneder får del i. Det er lett å forstå Sletheis utålmodighet, men det er umulig å støtte hans private lille vaksinediplomati. Det viktige nå er å stå gjennom de neste ukene. Til uka kommer folk hjem fra vinterferie, samtidig som folk i vår region allerede har begynt å senke skuldrene når det gjelder avstands- og munnbindanbefalinger. Det er dette ordførere bør bruke tiden på nå.

Vi står i en verdensomspennende katastrofe som ikke har noe med norsk distriktspolitikk å gjøre. Det er selvsagt helt nødvendig å diskutere hvordan norske myndigheter håndterer dette, men nord-sør-premisset må da handle om forholdet mellom Norge og fattigere land. Ordførere på privat vaksineshopping er derfor ikke bare pinlig. Det kan være skadelig.

