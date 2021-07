Riktig og viktig beslutning

AFTENBLADET MENER: Det er helt riktig av regjeringen å trekke EØS-støtten til Ungarn.

Ungarns statsminister Viktor Orban har de siste årene innskrenket folks rettigheter mer og mer. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Fredag meldte NRK at Norge trekker tilbake 2,3 milliarder kroner i støtte til Ungarn.

Grunnen er at de ikke er enige om hvem som skal kontrollere den delen av støtten som skal gå til sivilsamfunnet. Altså de delene av samfunnet som består av frivillige organisasjoner, pressgrupper og individer som fremmer politiske saker eller jobber for å styrke menneskerettighetene i landet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa at regjeringen har forhandlet i flere år uten å bli enige. Norge hadde krav om at pengene skulle styres av en uavhengig operatør, og den best kvalifiserte fondsoperatøren i dette tilfellet er noen som har vært kritiske til myndighetene.

Dette ville ikke ungarske myndigheter godta.

«For oss er det helt grunnleggende, sivilt samfunn skal være et korrektiv til myndighetene. Man skal støtte sårbare grupper, minoriteter og andre som er i en utsatt situasjon», sa Søreide.

Innskrenker friheter

Ungarns statsminister Victor Orbán har brukt de siste årene på å slå ned på sine politiske motstandere. Organisasjonen Reportere uten grenser satt Orban på sin liste over 37 statsledere som er med på å innskrenke pressefriheten og ytringsfriheten til folk.

Orbán har også kraftig innskrensket rettighetene til innbyggerne i landet. Nå sist gjennom en ny lov som forbyr all undervisning og offentlig publisitet om seksuelle minoriteter, eller LHBT.

Denne nye loven drar sammenligninger mellom homoseksualitet og pedofili, og er etter modell fra en russisk lov som forbyr såkalt «homopropaganda». EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen beskrev den nye loven som «en skam og diskriminering».

Pengebruk

Dette er ikke første gang EU går hardt ut mot Orbán. Flere ganger har ledere fra andre land bedt EU om å stoppe utbetalingene av EU-fond til Ungarn. Ikke bare har han gjort landet mer autoritært og fratatt innbyggerne garantier for rettslig uavhengighet, det har også vært stilt spørsmål rundt pengebruken.

Som i 2018, da det kom fram at EU-midlene blant annet hadde gått til en kontrakt for gatebelysning til statsministerens svigersønn og et tog til Orbáns hjemsted.

Når Ungarn nå ikke vil akseptere en fondsoperatør som har vært kritisk til myndighetene er det både riktig og viktig at Norge setter foten ned og ikke betaler ut EØS-midlene til Ungarn.

Vi kan ikke være med på å støtte opp om et autoritært regime.