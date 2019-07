Spania har ikke lært

Valget i Spania i april ble for mange sosialdemokrater i Europa sett på som et positivt væromslag. Sánchez, som altså leder det sosialdemokratiske partiet, ble ansett som den store valgvinneren. Partiet ble landets klart største, men fikk ikke rent flertall.

Siden valget i april har Sánchez arbeidet nitid med å få tilstrekkelig støtte for at det nye parlamentet kan fatte det innsettelsesvedtaket den spanske konstitusjonen krever. Viktigst har det vært å få med seg det relativt nye, venstreorienterte partiet Podemos.

Det gikk ikke. Kravene fra Podemos-leder Pablo Iglesias ble for voldsomme. Dermed gikk statsministeren på sitt andre nederlag på to dager. 124 støttet regjeringsforsøket, 155 stemte mot, mens 67 stemte blankt. Det eneste Sánchez er i nærheten av, er et nyvalg.

Mange hadde trodd at han skulle legge til rette for et nytt valg i november allerede etter avstemningsnederlaget torsdag ettermiddag, men han antyder nå at han vil bruke litt tid på å tenke gjennom situasjonen. Formelt kan han tenke til september.

Sánchez tok over som statsminster i fjor, etter at landet i en lang periode hadde vært styrt av det konservative partiet Partido Popular (PP). Sosialdemokratene og PP har vært de statsbærende partiene i landet siden frigjøringen fra diktaturet for over 40 år siden. De har ingen tradisjoner for koalisjonsregjeringer.

Som i andre land har det vokst fram nye partier på alle kanter, som også har fått representasjon med påfølgende innflytelse. Fortsatt må spanske politikere øve seg på å forhandle med hverandre. Det ser nesten ut som om de ikke har lært noe av de siste årenes evige forhandlinger og stadige nyvalg. De hyppige nyvalgene viser at det iallfall ikke nytter å snakke velgerne til rette og ingen ønsker egentlig noe nyvalg nå heller.

Hele Europa følger nå intenst med på hva som skjer i Spania. Mange frykter at denne ukens havari vil føre til at det nye, ytterliggående nasjonalistpartiet Vox får komme på banen. Det Franco-vennlige partiet fikk hele 10, 3 prosent av stemmene i vårens valg.

Spania har også stor innflytelse på EUs framtid etter en mulig hard Brexit om tre måneder. Frankrikes president Emmanuel Macron har sett på Sánchez som en alliert i arbeidet med å skape et sterkt og samlet Europa. Problemene på hjemmebane kan nå overskygge denne prosessen. Og da har vi ennå ikke nevnt utfordringene med frigjøringskampen i Catalonia.