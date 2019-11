Flere må gjøre som Aibel

Aftenbladet skrev på mandag om leverandørbedriften Aibel med hovedkontor på Forus og verft i Haugesund og Thailand, som på rekordtid har åttedoblet andelen «grønne» jobber.

Så langt i år har selskapet inngått kontrakter på havvind for 8 milliarder kroner. Det som sier enda mer er at nesten 40 prosent av ordrereserven, altså verdien av ordrene bedriften har igjen å utføre ved utgangen av kvartalet, er fornybar. For bare ett år siden var denne andelen på bare 5 prosent.

Ut av oljeavhengighet

Aibel toppet allerede i 2015 eksportlisten for fornybar teknologi med Dolwin beta, verdens største omformeranlegg for høyspent likestrøm. Havvind-kjempen jobber nå i tysk farvann.

Med leveranser til 2025 og en betydelig oppgang i omsetningen, har Aibel klart å komme seg ut av den totale oljeavhengigheten. Og selskapet har fått et nytt bein å stå på.

Forrige onsdag sikret selskapet seg en milliardkontrakt med Equinor på havvindanlegget Doggerbank på britisk sokkel.

Havvindmarkedet i Europa, og spesielt i Storbritannia, er på bratt vei oppover. Også i Kina og USA vokser havvind-markedet.

Aibel er et godt eksempel på at det er mulig for norske leverandørbedrifter å omstille seg til nye forretningsmuligheter som skaper nye jobber.

Myndighetene må på banen

I en rapport fra Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) heter det at en oljeopptur kan bli et hinder for utvikling av havvind-industrien i Norge. En satsing krever at det er selskaper som gjør det over tid.

Men det krever også at myndighetene legger til rette for nye industrier, og ikke bare for fortsatt vekst i olje- og gassindustrien.

Så langt har ikke myndighetene gjort nok for at norsk leverandørindustri som helhet skal klare å bli ledende i det internasjonale havvind-markedet.

Norske myndigheter la havvind-satsingen på hylla i 2011, og har ikke klart å stable noe på beina igjen før nå nylig. Det industrien trenger er et hjemmemarked. Ikke nødvendigvis for produksjon av mer fornybar strøm her i landet, men for at selskapene skal ha en hjemmebane der de kan teste ut nye løsninger og ny teknologi.

Dersom Norge skal klare å ta en lederposisjon i havvind, krever det at flere gjør som Aibel og holder fast på satsingen. Det krever også at norske myndigheter legger til rette for det. Og det må skje nå.