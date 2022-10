Ett år i motbakke

AFTENBLADET MENER: Ja, regjeringen har hatt uflaks. Men den sliter også med å forklare folk flest hva den har tenkt å gjøre med problemene folk opplever.

De to partilederne i regjeringen har hatt et tøft første år. Ingenting tyder på at år 2 vil bli enklere for Støre-regjeringen.

Ett år etter at Jonas og Trygve tok over regjeringsmakten i Norge, kan det trygt slås fast at de to regjeringspartiene sliter i motbakke. Det er bare å kikke på meningsmålingene, det.

På enkelte målinger har Senterpartiet vært nede i nærheten av sperregrensa på fire prosent, mens Arbeiderpartiets oppslutning ligger og vaker rundt 20 prosent på snittet av nasjonale meningsmålinger. Høyre på sin side fosser fram og er i dag landets overlegent største parti.

Når Høyre kan gjøre det så skarpt hos velgerne ved i realiteten sitte helt stille og se på hvordan hendelser herjer med regjeringspartiene, sier det seg selv at partistrategene i Ap og Sp lurer på om det egentlig finnes noen vei ut av uføret.

I første halvår i fjor så det jo så lyst ut. Senterpartiet opplevde rekordmålinger og valgte å erklære partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat. Skulle Sp, med løfter om satsning på «vanlige folk», diesel i distriktene og skepsis til de kaffe latte-drikkende urbane elitene bli et nytt folkeparti i Norge? Nei, det skulle det ikke.

Ett år etter er det nok fristende for regjeringspartiene å skylde på forhold utenfor landets grenser når de elendige målingene skal forklares.

Å måtte starte regjeringsperioden med en ny nedstengning av samfunnet, akkurat da folk trodde at det verste var over, var selvsagt den verst tenkelige starten for regjeringen.

Strømpriskrisen skyldes feilslått energipolitikk i EU, klimaendringer og krigen i Ukraina, vil noen hevde. Men de nye utenlandskablene, kombinert med klokkertro på et energimarked de færreste klarer å forstå, er jo også nasjonal politikk.

Den globale prisstigningen, skapt blant annet av forsyningsproblemer etter to år med global pandemi, rammer selvsagt også Norge. Matvareprisene har steget med over 12 prosent i år.

Og Norges Bank har ett eneste verktøy mot stigende priser: Å sette opp renta for å dempe etterspørselen. Renteøkninger rammer hardest hos dem som fra før har en anstrengt økonomi.

Folk er redde. Ikke bare for seg og sitt, men for en verden som akkurat nå er et ganske skremmende sted.

Det er slett ikke bra for et sosialdemokratisk parti å oppleve vekst i fattigdom på sin vakt, men det er det som skjer i Norge nå. Selv om sysselsettingen er rekordhøy, er det for mange som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

På pluss-siden kan regjeringen sette at den har maktet å levere et statsbudsjett med en tydelig politisk profil. Skatteskjerpelser er valgt framfor velferdskutt. Men regjeringen sliter med å ta ned offentlige utgifter. Før eller siden vil den måtte ta flere upopulære valg. Helst i god tid før 2023.