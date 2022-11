Klimatoppmøtets betydning

AFTENBLADET MENER: Vi må stille spørsmål om klimatoppmøtenes faktiske betydning.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er på plass på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Greta Thunberg ble verdenskjent da hun holdt tale på FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen for fire år siden. I fjor var hun på møtet i Glasgow, og kalte slutterklæringen for «blah, blah, blah». I år dropper hun møtet i den egyptiske byen Sharm el-Sheikh.

«FNs klimatoppmøter brukes hovedsakelig som en mulighet for ledere og makthavere til å få oppmerksomhet ved å bruke mange forskjellige typer grønnvasking», sa hun.

Det er 27. gang verdens ledere møtes på klimatoppmøte etter at klimakonvensjonen ble undertegnet i Rio i 1992.

Da landene i 2015 ble enige om målet om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader i Paris, ble dette hyllet som et gjennombrudd. Det ble også enighet i Glasgow i fjor om dette målet.

Men de faktiske tallene viser at selv om landene blir enige på papiret, betyr ikke dette at det skjer noe særlig.

Den siste FN-rapporten, «Emissions Gap Report 2022» viste at det går mot temperaturøkning på mellom 2,4 og 2,6 grader innen utgangen av århundret. Og med de tiltakene som er meldt inn fra de 192 landene som deltar på klimatoppmøtet, ligger det an til at utslippene vil øke med 10,6 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010.

Regjeringen sa forrige uke at Norge vil melde inn forsterkede klimamål. Nå skal det kuttes 55 prosent klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå innen 2030, i stedet for 50 prosent.

Men er dette i det hele tatt realistisk og gjennomførbart? Eller er det, som Thunberg sier, bare «en mulighet for ledere og makthavere til å få oppmerksomhet»?

For tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen i utslipp av klimagasser i Norge gikk ned med 0,7 prosent fra 2020 til 2021. Siden 1990 har de gått ned med bare 4,7 prosent.

Alle er enige om at det går for seint, at lite har blitt oppnådd gjennom å møtes på klimatoppmøtene i 30 år, og at møtene ikke har ført til store endringer.

Det er derfor god grunn til å diskutere om disse toppmøtene har virket etter sin hensikt. Og om det heller er andre fora og mekanismer som fungerer bedre enn å fly store delegasjoner fra hele verden til et klimatoppmøte hvert år.

Her er det viktig å understreke at vi absolutt ikke mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte, og at vi ikke mener at vi ikke må gjøre noe for å stoppe utslippene av klimagasser. Men vi stiller spørsmål ved klimatoppmøtenes faktiske betydning.