«Pia Tjelta er til stede nesten hele tiden, i det som må ha vært en ekstremt krevende rolle, ikke minst fysisk: Maria hikster, hyperventilerer og besvimer, og filmens ene tagning betyr at Tjelta knapt har hatt noen mulighet til å gå ut av rollen og hente seg inn. Hun er fullstendig overbevisende. De voldsomme følelsesuttrykkene er én ting, men det er også verd å merke seg stillere øyeblikk, som ett tidlig i filmen, der kameraet dveler ved Tjeltas ansikt lenge akkurat idet hun innser at noe er fryktelig galt.»

Slik beskriver kritiker Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet Pia Tjeltas prestasjon i den norske filmen «Blindsone.»

Modig

«Blindsone er modig. Den lar nesten hele filmens troverdighet og tyngde hvile på Pia Tjelta. I hennes filmkarrieres sterkeste rolletolkning overbeviser hun med intens kraft av desperasjon og angst,» het det fra VGs Tor Martin Bøe.

Filmfestivalen i San Sebastian ble i år arrangert for 66. gang. Og for første gang siden 2010 har en norsk film deltatt i hovedkonkurransen. Den gangen var det Bent Hamers "Hjem til jul" som deltok, og vant prisen for beste manus. Prisen Tjelta vant, er kjent som «sølvskjellet». Folk som Audrey Hepburn, Mia Farrow, Sophia Loren og Liv Ullmann har fått den før henne.

Blindsone» er en film om gråsonene i psykisk sykdom, om en mors kamp for å forstå sin datters krise når den rammer hele familien.

Hardt arbeid

Pia Tjelta fikk nylig også Wenche Foss’ ærespris for innsatsen i filmen.

Fra hjemfylket og hjemby gratulerer vi, til en skuespiller vi først husker fra vår egen «Mongoland» og feel-goodfilmen«Buddy».

Lenge før det var hun med i barneteateret, og midt på nitti-tallet turnerte hun med et svensk friteater i Øst-Europa.

Nå er hun ansatt ved Nationaltheatret, der hun sist høstet ros for rollen som Rita i Ibsens «Lille Eyolf». Snart blir hun å se i NRK dramas storsatsing «Lykkeland.»

Det ligger mange år og hardt arbeid i spennet fra slentrende «Mongoland» til intenst alvorlige «Blindsone». Det er et stykke kunstnerisk utviklingsarbeid det står stor respekt av. At det også blir anerkjent på internasjonalt nivå, er det bare å ta av seg hatten for.