Leder: Taxfree-ordningen i Norge er helt tøysete og bør fjernes

Tar man taxfree-kvoten fra en gjennomsnittlig nordmann, tar man livsgleden fra ham med det samme. Slik kan man vri på Henrik Ibsens ord for å beskrive ramaskriket som mange utstøtte da de hørte at Kristelig Folkeparti kan få gjennomslag for kravet om å skrote taxfree-ordningen for alkohol og halvere tobakkskvoten i de forhandlingene som nå skal føres om mulig regjeringsdeltakelse for KrF.

Det burde egentlig ikke overraske noen at KrF stiller i forhandlingene med dette kravet. Så blir spørsmålet om hvordan kravet blir mottatt hos de nåværende regjeringspartiene.

For å ha slått det fast først som sist: Det finnes ingen logisk begrunnelse for taxfree-salget i den formen det har i dag. Hvorfor i all verden skal folk som har vært utenlands, belønnes med billigere sprit, sigaretter, parfyme og godteri når de vender hjem til Norge? Hvis man tenker over det, finnes det ikke noe godt svar på dette spørsmålet.

I Høyre og Venstre vil det sannsynligvis være en sjanse for å bruke dette argumentet. Ikke så mye i Frp, hvor taxfree-kvoten øyensynlig betraktes som noe i retning av en grunnleggende menneskerettighet. Det vil neppe bli tatt godt imot på golvet i Frp om ledelsen med Siv Jensen i spissen skulle gi vekk taxfree-kvoten i bytte for en flertallsregjering.

KrF argumenterer selvsagt ikke bare med mangelen på rettferdighet i taxfree-ordningen. Partiet er som de fleste er klar over generelt for en mer restriktiv alkoholpolitikk, inkludert begrensninger i salgstidene for alkohol. Det kan selvsagt hende at Høyre og Venstre tenker som så at hvis de først må gi KrF en seier på det alkoholpolitiske feltet, vil det være mindre problematisk å skrote taxfree-kvoten enn å røre ved for eksempel skjenketidene.

Nå er det selvsagt også tenkelig at KrF skjønner at taxfree-ordningen er hellig for Frp. Da kan de få sjansen til å bytte dette kravet mot noe annet, for eksempel på familieområdet eller innen bistand. Dette er et i og for seg velkjent fenomen i slike forhandlinger. Man lanserer et kontroversielt krav som man egentlig ikke tror på at man skal få innfridd, fordi man kan håpe på å få noe annet og minst like attraktivt i bytte som belønning for å trekke det opprinnelige kravet.

Taxfree-ordningen slik den praktiseres i dag står nok for fall, men det spørs om det vil skje akkurat nå.