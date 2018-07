Russerne må ha gått på et kollektivt smilekurs, for den vennligheten, entusiasmen og gjestfriheten de har vist er ikke til å kjenne igjen fra andre store arrangement de har hatt ansvar for. Kanskje ble de oppmuntret av sitt eget lag, som gjorde det mye bedre enn forventet, men denne gangen har også trafikk, teknikk og timeplan tilsynelatende fungert.

De russiske fotballpøblene, som prøvde å ødelegge EM i Frankrike for to år siden, merket vi lite til. Vi er dessuten blitt spart for de tydelige rasismetendensene som har kjennetegnet publikum i Øst-Europa. Fotball-VM har vært en folkefest.

Om dette er kunstig og påtatt, vil vi snart få svar på. Det er all grunn til å tro at flere menneskerettighetsorganisasjoner har fulgt grundig med på hva russerne har gjort for å glatte på fasaden. Vi vet fra Sotsji-OL at russernes hersker, Vladimir Putin, er villig til å strekke seg ganske langt for å gjøre slike begivenheter til en propagandamaskin.

«Russerne kan oppnå en av sine største triumfer på samme sted som de bedro en hel idrettsverden»

Men der Sotsji ble et altfor dyrt, halvt vellykket og helt dopinginfisert stevne, ser Fotball-VM til å være annerledes, selv om det med rette er rettet kritikk mot FIFAs gjennomføring av dopingkontroller.

Europeiske nasjoner har dominert den sportslige delen av turneringen fullstendig. Det er nå 16 år siden et lag utenfor Europa ble verdensmester (Brasil i 2002) og i år var alle fire semifinalistene europeiske. Det er bemerkelsesverdig, særlig fordi land som Spania, Portugal og Tyskland ble slått ut tidlig, mens Italia og Nederland ikke klarte å kvalifisere seg i det hele tatt.

Mangfoldet er likevel blitt tydeligere. Bortsett fra Kroatia, hadde alle semifinalistene store innslag av spillere med afrikansk eller karibisk bakgrunn. I startoppstillingen til søndagens finalister, vil det trolig være spillere fra 11 forskjellige europeiske ligaer, med den engelske, spanske og italienske som størst bidragsytere.

Englands tropp skilte seg ut på mange måter ut, fordi alle 23 spillerne spilte i hjemlig liga. 23 usnobbete spillere, en jordnær trener og et publikum som endelig klarte å oppføre seg, gjorde iallfall sitt til at de hentet hjem igjen en verdighet som ikke har omgitt fotballens hjemland på noen generasjoner.

Men den største triumfatoren før søndagens finale, ser likevel ut til å være Russland. VM-arrangementet ser ut til å være en av deres største suksesser gjennom tidene.

Russisk politi kjører sjarmoffensiv under fotball-VM. Et av tiltakene har vært å pusse opp et eget fotball-fengsel i sentrum av Moskva.

For noen uker siden ble britene advart mot full krig i Russland-VM. Det gikk ganske annerledes.