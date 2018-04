86 000 av våre unge mellom 15 og 29 år står heilt utanfor. Dei er verken i jobb, utdanning eller arbeid. Sånn kan ikkje vi ha det, og sånn kan ikkje dei ha det. Det er riktig nok verre i andre OECD-land, for det er ein OECD-rapport desse tala er henta frå, men tala hos oss kryp oppover, to prosentpoeng frå 2008 til 2016.

På sin plass

OECD rår oss til å spissa tiltaka inn mot dei unge som ikkje sjølv er aktivt jobbsøkjande. Dei føreslår også at vi bruker meir ressursar på dei som mottar sosialhjelp, unge med lita arbeidstrening og psykiske helseproblem, at vi yrkesrettar opplæring mot dei som har låg kompetanse og dårleg norsk, og at vi vurderer om dei tiltaka vi driv med faktisk verkar.

Dei føreslår tettare samarbeid mellom yrkesfagopplæring og arbeidsliv - utdanning og læreplass bør kombinerast frå dag 1. Dei etterlyser også fleire alternativ for å gjennomføra yrkesfag, så ein kan unngå at opplæringa blir for akademisk. OECD slår rett og slett eit slag for skuleleie og teoretisk svake elevar, og ber om betre mulegheiter for dei til å gjennomføra utdanninga.

Det er heilt på sin plass. Heilt sidan Gudmund Hernes (Ap) sin reform -94, har vi vore altfor opptekne av å gi yrkesfagarbeidarane teoretisk skule og ballast.

I praksis

Jo, vi har eit teknologisk avansert arbeidsliv i Norge, du må kunna lesa og skriva og koda og bruka engelsk innanfor ditt eige fag. Elles blir det fort både dårleg og halvfarleg, det du gjer.

Men mange unge klarer heilt fint å tileigna seg dette, viss dei bare ser poenget. La det praktiske arbeidet koma først, i mye større grad enn nå. For kven som helst av oss er det langt meir motiverande å hiva oss over det vi ikkje er så gode på, når vi ser kvifor det trengst.

Det er heilt sikkert ei utfordring både for arbeidsliv og yrkesfaglærarar, for det er enklare for den som skal læra bort viss du kan samla det som trengst av teori og slikt i eit fag og eit klasserom. Det er oversiktleg, vel og merka for den som alt har oversikten, det er mindre tidkrevjande, og det er billegare.

Både Anniken Hauglie (H) og Jan Tore Sanner (H), statsrådane som tok i mot rapporten, understrekar kor viktig det er å fullføra utdanninga.

Det er det. Men OECD har heilt rett - det må finnast fleire måtar å gjera det på. Praktisk opplæring har altfor lenge vore nedvurdert i vidaregåande skule.