Null vilje til å stoppe skytingen

17 mennesker mistet livet i skoleskytingen i Parkland i Florida i forrige uke. Dessverre er det blitt en regelmessighet at vi hører om slike massakrer i USA. Hver eneste uke rapporteres det om bruk av skytevåpen på amerikanske skoler. I alle andre land er det et dramatisk unntak når slikt skjer, mens USA nærmest systematisk sender tusenvis av mennesker, mange av dem barn, i døden.

Masseskytinger er det generelt blitt flere av, og de tar flere og flere liv. I tillegg er dødsfall som følge av våpenbruk en helt dagligdags hendelse. Våpenepidemien rammer direkte 100 000 mennesker i året, 30 000 av dem dør, ifølge statistikk Gifford Law Center har innhentet. Senteret arbeider for å stoppe våpenbrutaliteten i landet og bærer navnet til kongresskvinnen Gabrielle Giffords, som ble hardt skadd i et attentat i 2011.

I de fleste stater i USA, inkludert Florida, er det større restriksjoner på omsetning av alkohol enn på våpen. Massedrapsmannen Nikolas Cruz (19) er for ung til å kjøpe alkohol.

Det er ikke nødvendig å gå til forskningsinstitutter for å bli overbevist om at det er sammenheng mellom våpenmengde, våpentilgang og voldshendelser med skytevåpen involvert. All teori og praksis viser dette. Delstaten Connecticut skjerpet våpenlovgivningen etter skoleskytingen på Sandy Hook i 2012, og dette har gitt målbare, gode resultater, ifølge New York Times. Men også der er tallene skyhøyt over det som er vanlig i sammenlignbare land.

Dette er ideologi. Den grunnlovsbeskyttede retten til å kunne forsvare seg selv med våpen er strukket så langt at det er umulig å gjøre noe med. Våpenet, fjernsynsapparatet og bilen er ting du rett og slett ikke kan ta fra en amerikaner. Det er sannsynligvis derfor de også sliter med svært høye dødssifrer i trafikken.

Våpenlobbyens styrke blir ofte framhevet som grunnen til at ingen politikere i posisjon tør ta et oppgjør med dette, men det er ikke så lett. Ifølge det nevnte Gifford-senteret koster våpenvolden det amerikanske samfunnet 229 milliarder dollar i året. Hvis politikerne virkelig er interesserte i penger, burde de interessere seg for denne statistikken.

Men når presidenten, om mulig, opptrer mer barnslig enn vanlig i sin reaksjon på skoleskytingen, er det lite håp om at noen tar tak i det denne gangen også. I en twitter-melding mer enn antyder han at FBI kunne stoppet floridatragedien hvis de ikke hadde brukt så mye ressurser på å etterforske russlandforbindelsene til Trump-kampanjen.Ynkelig, håpløst og destruktivt.