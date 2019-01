Regjeringer under ledelse av Høyre har gjort noen forsøk på å flytte statlige virksomheter ut av Oslo. Noe har lykkes, noe ikke. Slike tiltak skaper mye støy og usikkerhet. Ikke alle vil flytte, og det gjør det nødvendig å bygge opp igjen deler av kompetansen på et nytt sted.

Stimulerende politikk?

Det vil derfor være viktigere å sørge for en politikk som stimulerer til vekst og utvikling i regioner utenfor Oslo. Men det er få eksempler på politiske beslutninger som har bidratt på den måten. Sammenslåingen av daværende Statoil og olje-gassdivisjonen i Norsk Hydro fungerte ikke slik, selv om staten satt med eierskapet i begge selskapene. For å lykkes fikk Hydro gjennomslag for ikke å flytte sine folk, noe som resulterte i en sakte, men betydelig oppbygging av Statoils funksjoner i Oslo. For den daværende Stoltenberg-regjeringen var det viktigere å lykkes med sammenslåingen, enn å påse at den kunne styrke næringsgrunnlaget utenfor hovedstaden.

Kravet fra Stavanger om at Oslo skal holde fingrene fra fatet når det gjelder rollen som energihovedstad er forståelig. Men utfordringen politisk er å styre norsk energipolitikk i riktig retning slik at nasjonen får mest mulig nytte av energirollen. Da er klok og forutseende politikk å styrke de energi-clustrene som finnes. På det området har Stavanger en fordel.

Nye funksjoner

Vi vet at Stavangers vekst ikke lenger går over alle støvleskaft. Nå snakker vi om en moderat vekst som trenger påfyll av ny teknologi og nye energiformer. Byen har et oljedirektorat (OD). Hovedstaden har et vassdrags- og energidirektorat. Hva om en forutseende regjering bidro til å styrke det statlige Oljedirektoratet med andre funksjoner knyttet til sol, vind, havvind og andre energiformer? Utviklingsmiljøer og utdanning kan styrke tilførselen av kompetanse og teknologi på disse områdene. Kanskje er det funksjoner i dagens energidirektorat som naturlig burde tillegges slike funksjoner ved det nåværende OD i Stavanger? På den måten kan politiske beslutninger bidra til å styrke og videreutvikle viktige nasjonale mål, samtidig som man oppnår vekst og sterke kompetansemiljøer utenfor Oslo.

Det krever imidlertid regjeringer som har vilje og evne til å se litt lenger i sine mål om å utvikle hele landet, enn bare til en bykamp.