Det politiske flertallet i Stavanger har i grunnen aldri vært noe mer enn lunkne til å bygge bru til Vassøy. Når spørsmålet likevel fortsatt er på dagsorden, skyldes det først og fremst at Fylkestinget i 2021 vedtok å gi grønt lys for «Vassfast», men overlot til Stavanger kommune å utarbeide reguleringsplanen.

Nå er sinnene i kok på Roaldsøy, fordi beboere der har fått vite at et av alternativene til trasé for veiforbindelsen er å legge den gjennom bebyggelsen på Roaldsøy. De frykter at «idyllen Roaldsøy» vil bli erstattet av «veikrysset Roaldsøy», med en bred fylkesvei rett gjennom boligområdet.

Sist uke ble det arrangert et åpent møte på Lunde skole på Hundvåg for å orientere om reguleringsarbeidet. Bare fire personer fra Roaldsøy møtte opp, noe beboerne mener skyldes at kommunen har informert for dårlig. Det er ikke lett å si om det stemmer, men faktum er uansett at mange er urolige og sinte.

Tilhengerne av bru, som har organisert seg i Foreningen Vassfast, er helt på linje med de urolige beboerne på Roaldsøy, og frykter at dette alternativet kan føre til at drømmen om bro havarerer enda en gang. De ønsker verken forbindelse over Roaldsøy eller via Lundsneset på Hundvåg, men derimot den såkalte Midtkorridoren over Bjørnøy.

Vassfast-prosjektet har vært en kasteball i lokal- og fylkespolitikken helt siden 1960-tallet, men gang på gang har det strandet.

På Vassøy er for øvrig meningene delte. En del beboere ønsker ikke bru. De har bosatt seg på en øy, eller har vokst opp på øya, og liker den slik den er. Ikke alle er begeistret for tanken på opp til 320 nye boliger og mye mer biltrafikk. Det er anslått at en bru vil kunne føre til en dobling av folketallet på Vassøy, fra drøy 600 til rundt 1300.

Stavanger Høyre er imot bru. Stavanger Ap er imot bru. Det samme er Venstre og MDG. Det er også ukjent hva en bru til slutt vil ende opp med å koste, og hva som vil være den samfunnsmessige nytten av den, når besparelsen på å legge ned ferjedriften blir tatt med i beregningen.

Et foreløpig prisanslag på 400 millioner kroner er garantert for lite, ikke minst på grunn av den generelle prisstigningen og nye krav til veistandard siden anslaget ble beregnet i 2014, og fordi det vil avhenge av hvilken trasé det eventuelt blir flertall for.

Et annet moment som bør tillegges mye vekt er at en bru, uansett trasévalg, vil innebære nok et stort naturinngrep i skjærgården rundt Stavanger. Og så er det jo noe med konseptet «øy». Folk som absolutt ikke vil bo på en øy har jo mange alternativer.