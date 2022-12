Opp i røyk

AFTENBLADET MENER: Hvert eneste år blir folk alvorlig skadet av private nyttårsraketter. Ordningen med kommunale fellesfyrverkerier er virkelig en mye bedre løsning enn kaoset som ofte følger med privat oppskyting.

Det oppsto svært farlige situasjoner ved Vålandstårnet i Stavanger sist nyttårsaften. Det må ikke få skje igjen, mener Aftenbladet.

Debatten kommer hvert år, og gjerne i etterkant av nyttårsfeiringen. For hvert år skades folk alvorlig av nyttårsfyrverkeri i Norge. Tusenvis av kjæledyr blir skremt, mange av dem så alvorlig at de er traumatisert i lang tid etterpå. Øyeleger, brannfolk og politifolk advarer på ny om farene, men til ingen nytte.

Like årviss er protesten fra fyrverkeribransjen, som selvsagt ikke ønsker flere restriksjoner på det som er en meget lukrativ virksomhet. I 2021 ble det solgt fyrverkeri til private for over en halv milliard kroner. I år regner bransjeorganisasjonen med et nytt rekordår.

Scenene som utspilte seg på Vålandstårnet i Stavanger på nyttårsaften i fjor, var skremmende. Ukontrollert oppskyting av fyrverkeri like ved siden av det store, kommunale fyrverkeriet førte til farlige situasjoner. Kombinasjonen av alkoholpåvirkning og store mengder krutt er potensielt livsfarlig.

Flere fikk brannskader, hørselsskader og tre personer havnet på legevakten etter vold ved Vålandstårnet. Det ble også skutt fyrverkeri mot politiet. Slike scener der det er samlet tusenvis av mennesker, inkludert små barn, for å feire årsskiftet er selvfølgelig fullstendig uhørt.

Forbudet mot pinneraketter i 2008 kom ikke et minutt for tidlig. Trehusbyene i Norge kan selvsagt ikke utsettes for den risikoen for brann slike raketter representerer. Og antall alvorlige øyenskader ble heldigvis redusert. Men det viser seg altså at også andre typer fyrverkeri, og da særlig de store «batteriene» som har tatt over for pinnerakettene, også kan skape alvorlig skade.

Tilhengerne av salg av kraftig fyrverkeri til private hevder ofte at de som ønsker flere restriksjoner er moralister som vil frata folk noe de har stor glede av. Og at det like gjerne kan pekes på alkoholbruk som en årsak til skadene som uvettig bruk av fyrverkeri forårsaker. Det er heller ikke lovhjemmel i dag for å innføre totalforbud mot privat fyrverkeri i en hel kommune.

Men det er ofte sånn med forbud som innføres. Røykeloven er ett eksempel. Forbudet mot pinneraketter er et annet. Det er ikke mange som ønsker seg tilbake til slik det var før forbudene ble innført.

De folkevalgte, særlig i byene, bør drøfte om det trengs ytterligere restriksjoner. Det er neppe tilstrekkelig å oppfordre folk til å bruke sunn fornuft. Og så tar vi for gitt at beredskapen hos kommunen, hos politiet og brannvesenet skjerpes for å unngå det livsfarlige kaoset som oppsto i Stavanger i fjor.