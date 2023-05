Monarkiet er utdatert

AFTENBLADET MENER: Lørdag krones Kong Charles den tredje i Westminster Abbey. Det er en utdatert seremoni.

Seremonien er nedtonet, ikke minst på grunn av vanlige folks harde tider.

Det britiske monarkiet er det eneste i Europa som fremdeles holder seg med kroning. Det er en religiøs seremoni, erkebiskopen av Canterbury salver kongen med hellig olje, og kongen avlegger ed på å gjøre Storbritannia til «en hellig nasjon» under «et kongelig presteskap».

Kappene som brukes, kronene han skal krones med, symbolene han bærer, alt skal gjennom ham binde sammen historien gjennom tusen år, og stadfeste at monarken har en hellig oppgave, og står litt nærmere Gud enn alle andre.

I tillegg til at Kong Charles avlegger en ed, vil man på et tidspunkt oppfordre den vanlige brite til å sverge troskap til kongen, om de nå følger seremonien ute eller hjemme eller ikke i det hele tatt.

Bare ni prosent av voksne briter er begeistret og gleder seg til seremonien. Bare sju prosent sier de er entusiastiske rojalister.

Seremonien er nedtonet, ikke minst på grunn av vanlige folks harde tider. Men den vil likevel koste 250 millioner pund, eller rundt 2,5 milliarder norske kroner. Det er skattebetalernes penger.

I statskronen finnes deler av «verdens største diamant», en gave gitt fra Sør-Afrika den gangen landet var britisk koloni. Nå vil de gjerne ha den tilbake, som et symbol på sin egen stolthet, arv og kultur.

Kroningen har ingen formell betydning. Den kan vanskelig brukes til å vise fram tilknytningen til tidligere kolonistater, til imperiet, eller til et moderne samfunn som sliter seg gjennom dyrtid, og enorme sosiale og økonomiske forskjeller.

Blant unge briter, de mellom 18 og 24, ønsker 41 prosent seg republikk. 31 prosent av dem vil holde på monarkiet. Blant briter generelt, viser en måling at 58 prosent er for monarkiet. I 1969 var tallet 88 prosent.

Det er alltid vanskelig å snakke om alternativer til et konstitusjonelt monarki. Det er alltid levende mennesker vi snakker om, som siden de ble født har forberedt seg til en slik rolle.

Men også på grunn av dem som blir født eller gift kongelig, bør det stilles spørsmål. I Norge har ikke tronarvingen trosfrihet. For mange andre av de kongelige i Europa, de som ikke er tronarvinger, ser vi hvor vanskelig det er å leve sitt eget liv, eller fritt si og mene hva de vil. Både prins Harry og prinsesse Märtha Louise velger seg sine egne veier, men synes samtidig å være avhengige av medieoppmerksomhet for å opprettholde disse.

Vi kan ikke fortsette å forlange at noen skal bli født til å holde landet og historien sammen, eller kaste kostbar og opphøyet glans over oss når hverdagene våre blir vanskelige. De kan ikke være sirkus og magi for oss lenger. Det er for problematisk, for utdatert. Kroningen av kong Charles gjør det enda tydeligere.