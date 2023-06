Krisetid

AFTENBLADET MENER: Støre-regjeringen står i en ganske dyp tillitskrise. Den har de skapt selv.

Torsdag ga statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sin halvårlige pressekonferanse om hvordan det går.

Statsministerens halvårlige oppsummering måtte utsettes med en uke. I stedet for hans liste over hva regjeringen har fått til, måtte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) komme med sin liste over venner hun har gitt verv eller anbefalt verv, til tross for advarsler fra eget departement. Hun måtte trekke seg som statsråd.

Det er symptomatisk for denne regjeringen. For vel er det en urolig verden vi står i, vel er vi sårbare for internasjonale svingninger, kriger og kriser, vel er det ingen kvikk fiks på den høye prisveksten, eller på krigen i Ukraina.

Men slike krisetider kan også få folk til å samle seg om sin sittende regjering, hvis de har tillit til at disse styrer stødig. Når det ikke har vært tilfelle for Støre-regjeringen så langt, er det grunn til å tro at det skyldes regjeringen selv, et for svakt mannskap, med en for svak ledelse.

«Jonas Gahr Støres regjering sliter med amatørskap, lettvinthet og kunnskapsmangel. Velgerne har skjønt det,» skrev DNs politiske redaktør Fridthjof Jacobsen nylig.

Det er vanskelig å være uenig i den karakteristikken.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bommet grovt da han skulle vise fram en norsk gjennomsnittsfamilies budsjett. Langt verre var det at regjeringen bommet grovt på prisveksten de la til grunn for selveste statsbudsjettet for i år. Havvind-satsingen nærmer seg ren ønsketenkning, og på Fosen klarer ikke regjeringen å etterfølge en høyesterettsdom.

På torsdagens halvårlige, noe forsinkede pressekonferansen slo statsministeren fast at det kommer til å ta tid å få kontroll på prisveksten. Han mener de har vist en trygg og ansvarlig pengebruk, og forsvarer de store regningene han mener det er helt nødvendig å ta. Det gjelder støtten til Ukraina, militært og humanitært, det gjelder økt støtte til forsvaret, og strømstøtten. Han minte om at det går rimelig bra her i landet, at arbeidsledigheten ennå er lav, at over 20.000 bedrifter startet opp i løpet av første kvartal i år, at mer enn 100.000 flere var i arbeid i fjor enn året før.

Regjeringen hans var først ute i Europa med strømstøtte til folk, de har fått til grunnrenteskatt for havbruksnæring, de har innført pensjon fra første krone, de gir alle 1. og 2.-klassinger 12 timer gratis SFO, barnehageprisene blir lavere og barnetrygden høyere.

Det er jo ikke lite. Og det er gjenkjennelig som Ap-politikk.

De halvårlige pressekonferansene har vært kjent som statsministerens skryteliste, uansett regjering. For denne regjeringen er det dessverre også høyst nødvendig å minne oss på hva de har fått gjort. Det har hatt lett for å drukne i regjeringens egne tabber og eget rot.

Støre-regjeringen står ikke bare i en internasjonal krise. De står ennå i en ganske dyp tillitskrise – mellom folk og regjering.