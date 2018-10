Knut Arild Hareide vil felle Solberg, men ikke nødvendigvis på statsbudsjettet

Ikke uventet er veien fram mot det ekstraordinære landsmøtet 2. november blitt et drama, der det skifter fra sekund til sekund om hvem som har ledelsen. Partileder Knut Arild Hareides ønske om regjeringsmakt med Ap og Sp er gått fra å være en temmelig usannsynlig til en sannsynlig tanke.

Hareide møter mer og mer gehør, også i partiets kjerneområder, Agder, Rogaland og Hordaland. Likevel er det ikke KrF-landsmøtet som feller regjeringer. I det hele tatt er det blitt temmelig uvanlig at regjeringer går når det ikke har direkte forbindelse med stortingsvalg.

Sist gang var da Høyre og Ap felte den skjøre Bondevik 1-regjeringen på gasskraftsaken vinteren 2000, men det var i Stortinget avstemningen skjedde. Ikke på et landsmøte eller på en annen arena.

Det er opplagt at Erna Solberg vil regjere helt til hun får et stortingsflertall mot seg i en sak som er viktig nok til å gå på. Ut fra det foreliggende forslaget til statsbudsjett er det vanskelig å se at dette er en sak det er lett for KrF å felle regjeringen på.

De mangler gjennomslag i noen viktige saker, blant annet når det gjelder barnetrygd og 350-kronersgrensen for import, men dette er bare agn regjeringen har lagt ut for å ha noe å forhandle om. KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad er en av mange partitopper som mener det er et budsjett som kan forhandles hjem.

Aftenbladet forsvarte 350-kronersgrensen i vår:

Politikerne har gått på limpinnen. De tror det er en vinnersak å fjerne dette beløpet.

Ropstad kritiserte Aftenbladet:

Det er derfor ikke utenkelig at statsbudsjettet blir vedtatt og at KrF, sammen med de rødgrønne, finner en annen sak å felle regjeringen på. Ut fra KrF-velgernes uvilje mot å felle Erna Solberg, bør det være en sak som ligger tett opptil partiets sjel. Da handler det om familiepolitikk, innvandring eller verdispørsmål, ikke om objektsikring.

I forbindelse med forrige ukes arbeidsrettsdom i Høyesterett, der en oppsigelse av en fastlege som ikke ville sette inn spiral ble funnet ugyldig, har KrF funnet seg et verdispørsmål. Saken ble nemlig avgjort ut fra helt spesielle forhold på ansettelsestidspunktet, ikke dagens regler. KrF vil derfor ha regler som gir rett for fastleger å reservere seg av samvittighetsårsaker. Dette er det vanskelig å se at Ap og SV går med på.

Hvis KrF-medlemmene følger sin hyrde, er det likevel begynnelsen på slutten for regjeringen Solberg, uavhengig av hvilken sak den må gå på. Det var dette som var dynamikken i 2000, da Stoltenberg 1 tok over etter Bondevik 1. Stoltenberg hadde få uker tidligere overtatt som Ap’s statsministerkandidat etter Thorbjørn Jagland, og kunne knapt vente på å finne en passende anledning for regjeringskrise. Tilsvarende dynamikk kan inntre nå.

Uavhengig av hva de lander på, og uavhengig av at søndagsskolen har tatt ferie og blitt erstattet med beinhard, kynisk politikk: KrF har hittil hatt en ryddig og anstendig prosess, der saken har vært viktigere enn politiske motsetninger. I enkelte tilfeller har det nesten vært rørende å se hvordan Hareide og meningsmotstandere har stilt opp sammen og kreditert hverandre for standpunktene. De øvrige partiene prøver å ligge unna, selv om det klør i fingrene til flere høyreprofiler. Og på den andre siden klarte ikke Geir Pollestad (Sp) å holde seg da han gjennom Aftenbladet med brask og bram påstod at KrF-nestleder Olaug Bollestad hadde skjulte motiver for å støtte dagens regjering. Slikt gir ikke en flying start for de rødgrønngule.