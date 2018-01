Meslingalarm må tas på alvor

Hele 12 personer er konstatert smittet i Göteborg-regionen. Én av dem er ansatt ved et sykehus og det er satt i gang spesielle tiltak overfor 50 nyfødte barn. I hele fjor ble det bare påvist ett tilfelle i Norge. Ambisjonen bør være null i år, slik også førstelektor Tone Fredsvik Gregers ved Institutt for biovitenskap, universitetet i Oslo, formulerer det i et debattinnlegg i Aftenposten.

Men hun peker også på at meslingviruset opptrer både utspekulert og at det kan føre til store komplikasjoner. Meslinger regnes som den farligste av barnesykdommene og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at vaksinedekningen bør være på minst 95 prosent for å unngå en epidemi.

Både Norge og Sverige ligger over dette tallet, men siden smitten er luftbåren og vanlig i land i den tredje verden, er faren for import stor. Småbarn er spesielt utsatte, fordi de normalt ikke kan få første dose av vaksinen før de er fylt 15 måneder.

I tillegg er det store forskjeller mellom forskjellige grupper og kommuner. NRK meldte i romjulen at hele 74 norske kommuner har et langt lavere antall fullvaksinerte ungdommer enn det anbefalte. Stavanger er dårligst av de store rogalandskommunene, med en vaksinedekning på 91,5 prosent av 16-åringene, ifølge kommunehelsa statistikkbank. Fullvaksinert er definisjonen på de som har fått dose to av vaksinen ved 11 års alder.

Etter flere utbrudd på kontinentet i sommer har Frankrike innført obligatorisk meslingvaksine. Italia vil nekte barnehageplass til uvaksinerte barn. I Norge er det også en gruppe vaksineskeptiske foreldre. Så langt har de ligget lavt etter det siste utbruddet i Sverige, noe de gjør lurt i.

For det vil ikke være klokt å innføre sanksjonslignende tiltak, som i Italia, mot norske foreldre. Det vil ramme barna enda hardere og det vil også gjøre vaksinenekterne til en undergrunnsbevegelse. Våpenet for å få opp vaksinasjonsprosenten er først og fremst informasjon og tilgjengelighet.

Ansvaret her strekker seg nemlig til flere enn egne barn og familiemedlemmer. Det handler også om å bidra til at smitten ikke sprer seg til andre. Derfor kan det første fornuftige tiltaket før sydenferien i vinter være å oppsøke et vaksinasjonskontor.