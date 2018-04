Partiets landsmøte på Gardermoen i helgen avsluttet regjeringspartienes landsmøteturné i flyplassbygda. Alle partiene har samlet seg om sine ledere og dermed også regjeringsprosjektet. Dette er en helt nødvendig forutsetning for regjeringens overlevelsesevne.

Siv Jensen hadde ingen motkandidat og fikk stående applaus da hun søndag tok to nye år som leder av Fremskrittspartiet. Samme stabilitet har Venstre og Høyre.

Vinteren har vært turbulent for alle partiene. Trakasseringsskandaler, nobelkomitevalg, stortingsgarasje og Sylvi Listhaugs bruk av sosiale medier er blant saker som har overdøvet det meste. Hadde noen av partiene i tillegg slitt med lederstrid, ville det også gått utover klimaet i regjeringen.

Fremskrittspartiet har på merkverdig vis klart å innføre både nye bompengeprosjekter og flere avgifter i sin tid i regjeringen, samtidig som de på Stortinget og i alle andre fora kjemper mot dette med alle mulige midler.

I helgen bekreftet for eksempel landsmøtet landstyrets vedtak om å være mot sukkeravgiften partiet var med å innføre i forbindelse med statsbudsjettet. Avgiften er en symbolsk verkebyll for partiet som er i verdensklasse når det gjelder å føre to politiske linjer samtidig.

Landsmøtet bekreftet og forsterket likevel inntrykket av et parti som mener det får utrettet mer i posisjon enn i opposisjon. Vanskelige kompromisser i avgifts- og innvandringsspørsmål aksepteres i større grad.

Landsmøtets vanvittige vedtak om å forby bønnerop med den enda mer vanvittige begrunnelsen om at de «er for menneskerettigheter, men mot misbruk av menneskerettigheter», er derfor et vedtak Siv Jensen lever godt med. Hun vet at det ikke kan bli regjeringens politikk. Det visste også landsmøtet i det øyeblikk de vedtok forslaget, men dette er partiets måte å avreagere på.

Siv Jensen er garantisten for at Frp sitter i regjering også inn i det neste stortingsvalget. Det har i helgen vært forbausende lite snakk om hennes arvtaker, noe som er sterkt på bakgrunn av at hun har sittet i 12 år. Selv ikke nestleder Ketil Solvik-Olsens lederambisjoner, som han uttrykte i et oppsiktsvekkende intervju med Aftenbladet før helgen, bidrog til å endre dette. Han understreket jo også at han ikke har planer om å utfordre Siv Jensen, så akkurat nå har partiet bare ytre fiender. Sånn har det ikke alltid vært.