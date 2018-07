Leder: Fullt kaos i Storbritannia

På fredag presenterte den britiske statsministeren Theresa May et dokument som viste hva regjeringen vil jobbe for framover i forhandlingene om Brexit med EU.

Hun hevdet at dette var noe hele regjeringen stilte seg bak, og at det ville styrke forhandlingene.

Men enigheten varte ikke lenge. På mandag leverte Brexit-minister David Davis sin oppsigelse. Han kunne ikke stille seg bak Mays forhandlingslinje, som han mente ikke ville være i tråd med hva Brexit er.

Senere på dagen ga også utenriksminister Boris Johnsen beskjed om at han sa opp sin stilling.

Lite framgang

Da Davis tok over som EU-minister i 2016 skrev han på de konservatives nettside Conservative Home at innen to år ville Storbritannia kunne forhandle en frihandelsavtale med USA og Kina. Dette ville, ifølge Davis, gi landet et handelsområde som var to ganger så stort som EU.

I stedet står de nå uten noen avtale i det hele tatt. Prosessen har ikke kommet særlig mye lenger enn den hadde kommet for ett år siden. Og den britiske regjeringen begynner å få dårlig tid. Dato for Brexit er satt til 29. mars neste år.

Nå tar Dominic Raab over som Brexit-minister. Han hadde en ledende rolle i Brexit-kampanjen. Men er han en som kan rydde opp i kaoset?

Det er en stor fare for at prosessen kan komme til å nullstilles, enda en gang. For May har ikke støtte i parlamentet for sine forhandlingspunkter. Og hun har ikke støtte fra majoriteten i sitt eget parti.

Lite støtte

Støtten til May som statsminister er også på et lavmål. Det er stor splid hos de konservative. Så langt har konservative parlamentsmedlemmer avvist et mistillitsforslag, men ikke utelukket det.

Mange britiske kommentatorer spekulerer i om Johnsons avgang er en del av et spill for å kaste May, for at han selv skal kunne ta over.

I 2016 stemte 51,9 prosent for å forlate EU. Men de siste meningsmålingene fra YouGov viser at det nå bare er 40 prosent som mener at Brexit er en god ide.

62 prosent av de spurte mente at regjeringen hadde håndtert forhandlingene dårlig.

British chamber of commerce, som representerer næringslivet i Storbritannia, beskriver i sin siste rapport landets økonomi som «treg».

De venter at den årlige økonomiske veksten i år vil bli den laveste siden finanskrisen. Og hovedgrunnen til dette er Brexit. De etterlyser derfor mer klarhet fra regjeringen på hva skilsmissen egentlig vil innebære.

Problemet er at det er det ingen som vet.