«Skarring og skurring har vi godt av»

«Mange tar vekk alt som er stygt,» sier skuespiller Silje Salomonsen til filmmagasinet Rushprint. «De tar vekk alt som skurrer. Mens her er det både stygt og fint.»

Hun snakker om Arild Østin Ommundsens nye film «Now it’s dark», der hun selv har hovedrollen. Der Kristoffer Joner er med, Pia Tjelta, Nina Ellen Ødegård, forfatteren Johan Harstad, og Thomas Dybdahls musikk.

Hun snakker også om Stavangerbølgen i norsk film. Som begynte med Ommundsens «Mongoland» og Pål Jackmans «Detektor».

Mongoland

«Mongoland» fikk Vålandskogen, Kristoffer Joner, Pia Tjelta og Vegar Hoel opp på norske kinolerreter. De lekte. Med filming, med måten de avleverte replikker på, med oppbyggingen. Med verdenshistoriens tynneste julenisse, med olje-engelskens styggeste aksent, og med en ikke helt god rapper, som forklarte manglende suksess med Stavangers manglende storbyliv.

Mongoland var en tilstand. Den var løyen, tilbakelent og rufsete. Uten å se seg verken til høyre eller venstre, sparket den likevel treffsikkert til Stavangers jålete side, hvor ingenting betyr mer enn at byer som er større, ser til lille Stavanger og forstår at vi egentlig er mye større og mye bedre enn noen skulle tro. Og den sparket like treffsikkert til et oppstyltet norsk filmmiljø, hvor replikker skulle avleveres på høytidelig vis, filming skulle foregå i Oslo, og alt skulle ha en mening.

Sine egne ting

Bølgen er her ennå. Arild Østin Ommundsens nyeste film, «Now it’s dark», har premiere denne helgen. Fremdeles er det en tilstand som filmes, ikke en historie. Fremdeles ser man seg verken til høyre eller venstre. Inspirasjon fra en natt i London blir selvfølgelig filmet i Stavanger, med utgangspunkt i et hus på Stokka.

Og alle trenger ikke like det, her gis ikke ved dørene. Du får enten holde det ut eller la være, like det eller ikke.

De gjør sine ting. Men ikke for å bli sett av de riktige folkene, ikke for å stille ut Stavanger på forfengelig vis, ikke som protest mot de som mener det allmenn-menneskelige best uttrykkes fra Oslo, hvor de universelle menneskene bor.

«Mongoland» var en tilstand. «Now it’s dark» er en tilstand. Stavangerbølgen var og er en uhemmet tilstand i såvel Stavangers identitet som i norsk film.

Tilstanden trengs. Så tusen takk for den.