«Slå ring om nettnøytraliteten»

Tanken er nesten utenkelig, og situasjonen er mildt sagt uønsket. Veier er infrastruktur, der tilgjengeligheten må være basert på likebehandling. Det samme gjelder andre samferdselstjenester, som lufttrafikk, sjøtrafikk, post- og teletjenester.

Prinsippet er utviklet gjennom flere hundre år med samfunnsbygging. Likevel er det ikke opplagt at det videreføres. Iallfall ikke når det gjelder en av de nyeste kanalene, nemlig internettet. Digitaliseringen har gått rekordraskt og samfunnet fungerer ikke lenger uten et åpent tilgjengelig, raskt og driftssikkert nett.

Fra årsskiftet legges rett og slett A-postordningen ned, fordi folk sender langt færre brev enn tidligere. Et brev som tidligere kom fram fra den ene dagen til den andre, vil fra neste uke av bruke to dager på ferden.

Dette gjør ikke nettbruken mindre viktig, men samtidig skjer det ting som tyder på at store konsern vil ta kontrollen over hvem som skal få kjøre i hurtigfilene på nettet. Internettet, som ofte blir framstilt som det mest demokratiske og egalitære mediet, er i ferd med å gjøre forskjell på liten og stor. Den såkalte nettnøytraliteten er i spill.

Tidligere i desember fattet nemlig den amerikanske kommunikasjonskommisjonen (FCC) et vedtak som mange mener opphever nettnøytaliteten i USA. Under Obama fastslo FCC at alle internettleverandører skulle behandle alle innholdstjenester og alle kunder likt. Det betydde blant annet at det ikke var mulig å begrense tilgangen til enkelte nettsteder gjennom differensiert prissetting.

Nå er FCC kontrollert av republikanere og de har, til stor applaus fra internettgiganter, som kan ha store ønsker om å prioritere innhold de selv har kontroll eller eierskap over. For eksempel: eier de et nettsted for filmer, som er en konkurrent til Netflix, kan de gjøre tilgjengeligheten bedre og prisen lavere.

Det er også ideologi knyttet til det nye synet til FCC, blant annet at internettet må styres av markedet og ikke av myndighetene.

I Norge ser vi at noen forsøker å omgå nettnøytraliteten ved såkalte nulltakseringstjenester, altså at det knyttes musikkabonnement til bestemte telefonabonnementstjenester. Dette kan påvirke mediekonsumet.

Den norske kommunikasjonsmyndigheten, Nkom, mener nettnøytralitet kjennetegnes ved «at trafikken skal behandles likt, dvs. uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold». Dette er lovfestet i Norge, og slik bør det forbli. Her trenger vi ikke amerikanske tilstander.

