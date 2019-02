Britiske protester til liten nytte

Denne uken bestemte 11 britiske parlamentsmedlemmer seg for at nok er nok. Åtte av dem meldte seg ut av partiet Labour i protest mot både Jeremy Corbyns lederstil og antisemittisme i partiet.

Senere i uken meldte tre parlamentsmedlemmer fra det konservativet partiet (Tories) seg ut i protest mot statsminister og partileder Theresa May og prosessen bak brexit.

Sammen har de dannet en uavhengig gruppe. Det de har til felles er en misnøye med at Storbritannia etter planen skal forlate EU 29. mars, om bare en drøy måned.

Kaos

Siden brexit-avstemningen i 2016, har britisk politikk vært preget av kaos. Ikke bare har toryene kranglet seg i mellom om hva brexit egentlig skulle være. Opposisjonspartiet Labour har heller ikke klart å komme med et tydelig svar på hva deres løsning er.

Da er det ikke så rart at det blir opprør fra innsiden i begge partier.

Utbryterne fikk sterk kritikk fra den tidligere konservative statsministeren John Major. Han mente at de hadde en plikt til å sørge for at partiet forblir et parti for de fleste, og at det ikke blir de ekstreme til venstre eller høyre som får makten.

Han argumenterte med at det britiske politiske systemet er avhengig av å ha to eller flere mer eller mindre moderate hovedpartier.

Liten sjans

For i Storbritannia velges nemlig parlamentsmedlemmer gjennom flertallsvalg i enkeltmannskretser, også kalt «first past the post». Det betyr at den kandidaten med størst antall stemmer i en valgkrets blir parlamentsmedlem.

Dette gjør det vanskeligere for små partier å gjøre seg gjeldende.

Mange kommentatorer har sammenlignet utbryterne denne uken med utmeldingen fra fire parlamentsmedlemmer fra Labour i 1981. De ville ha en ny start i britisk politikk, og startet det sosialdemokratiske partiet.

Gjennom valget i 1983 fikk de 25 prosent av stemmene. Men takket være valgsystemet, fikk de bare 23 av 650 medlemmer i parlamentet. Partiet slo seg til slutt sammen med de liberale, og ble til liberaldemokratene.

I 2011 fremmet liberaldemokratene et forslag om å endre valgsystemet, sånn at det skulle blir mer proporsjonalt. Men i en folkeavstemning sa 68 prosent av britene nei til en endring.

Brexit har ført til dype skiller i begge de store partiene i Storbritannia, men dersom valgsystemet ikke endres har utbryterne liten sjanse for å lykkes.

Det betyr at ukens protester ikke vil få noen følger for brexit-prosessen, og at framtiden for landet er minst like usikker som før.