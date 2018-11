Denne uken diskuterte bystyret i Sandnes jordvern i egen kommune. Og mens alle var enige om at vern av matjord er viktig, var de slett ikke enige om hvor mange dekar matjord de faktisk har tatt, har planer om å ta, og hva slags kvalitet det egentlig er på denne.

Venstres Tove Frantzen minte om at det jobbes med at man framover skal ta maks 400 dekar matjord i hele fylket, mens Sandnes alene legger opp til 812 dekar. Martin Håland (Sp) hadde på sin side laget et eget regnestykke, og kommet fram til at man egentlig bare tar 331 dekar. Og mens ordfører Stanley Wirak mener Sandnes kommer dårlig ut fordi man regner inn beitejord under dyrka mark i statistikkene, viste forskning fra Bioforsk i 2012 at nedbygging handler mer om dekar enn om kvaliteten på jorda.

Tvilsom topp

Det er ikke holdbart. Alt i 2005 satte regjeringen et årlig nasjonalt mål på maks 6000 dekar for slike «omdisponeringer» av matjord. I 2011 ble nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt. Samme år vedtok Rogaland fylke en egen plan for jordvern, for Rogaland var verst i klassen blant fylkene. I 2015 ble det nasjonale målet strammet inn til maks 4000 dekar.

Men i kommuneplanen for Sandnes for 2011–2025, gikk man for å bygge ned 2600 dekar til. Samen med Sola ligger Sandnes på en tvilsom topp i Rogaland i nedbyggingsiver. Bare tre prosent av landarealet i Norge er dyrka mark. Og bare en tredel av dette igjen, kan brukes til å dyrke matkorn.

Ansvar

Klimaet vårt endrer seg, forholdene for å dyrke mat endrer seg på ulike steder i verden. Mulighetene for å importere mat, kan bli knappere, dyrere, og et sterkere pressmiddel. Det gjør det enda viktigere å ta vare på den matjorda vi har, holde landbruket i hevd, og sørge for at mange nok vet hvordan vi dyrker mat.

Ansvaret for dette må ligge på kommunenivå. Lokalpolitikerne kjenner best hvor skoen trykker, hva som vil fungere, og hva som bare ser fint ut på papiret. Men det krever mot, langsiktighet og en annen måte å tenke på enn korteste vei til målet.

Det vil ikke alltid være populært, praktisk eller billig å verne. Å få det til, krever derfor bred, politisk enighet. Sandnes bør få til det. De trenger faktisk ikke å bygge på dyrka jord. Vi har ikke mer matjord å miste.