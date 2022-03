En fornuftig løsning

AFTENBLADET MENER: Spleiselaget for å hindre bygging av boligblokker rett ved Tou Scene er en fornuftig løsning på en uheldig situasjon.

Den åpne plassen til venstre for Tou skal ikke bygges ut likevel, men blir i stedet park og torg. En lykkelig løsning, mener Aftenbladet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige skulle nok gjerne sett at saken hadde blitt holdt internt en stund til, men nå er det altså blitt kjent at Stavanger kommune og en gruppe private sponsorer blar opp i underkant av 40 millioner kroner til eiendomsutvikleren Rune Runestad.

Dette er penger som skal kompensere Runestad selskap Tou Næringspark AS for gevinsten han går glipp av fordi to prosjekterte boligblokker likevel ikke skal bygges kloss opp i kultur- og serveringsstedene på Tou.

Det var opprinnelig Per Arne Alstad, daglig leder i Tou som slo alarm. I et brev til kommunen ga han uttrykk for sterk bekymring knyttet til den planlagte utbyggingen. Nærheten til Tou og konsertene og arrangementene der var nærmest en garanti for kommende naboklager på støy. Alstad har trolig helt rett i det.

Vi understreker at Runestad og hans selskap ikke har gjort noe som helst klanderverdig. Han har kjøpt en tomt som har vært regulert til boligformål.

Men verden forandrer seg. Tou og det tilknyttede utearealet har blitt en mye større publikumssuksess enn noen forestilte seg for 10–15 år siden. Parkområdet ned mot sjøen har blitt en oase for en hel bydel i sommermånedene, og serveringsstedene på Tou tilbyr nå en levende og attraktiv uteservering, ofte med musikk på kveldstid.

Derfor ble det nødvendig å tenke nytt. Og nødvendig å kompensere Runestad for den gevinsten hans selskap går glipp av. Det er svært gledelig at private interessenter i området, med Tou-aksjonær Camilla Veen i spissen, har vært villige til å legge penger i potten sammen med kommunen for å realisere dette frikjøpet.

Dag Mossige skal også anerkjennes for en pådriverrollen han har tatt på seg. Det er gledelig at et enstemmig kommunalutvalg har godkjent rammen på 20 millioner kroner for kommunens bidrag. Det er bare detaljer som nå gjenstår før avtalen er i boks og området kan omreguleres til park og torg.

Saken er også en påminnelse om at fortetting i områder som Stavanger Øst og Hillevåg kan skape problemer som ikke var så lette å få øye på da de overordnede planene ble lagt. Det tar ofte mange år fra en overordnet plan blir politisk behandlet til de konkrete prosjektene kommer på bordet.

I slike tilfeller er det bra å ha utbyggere som er i stand til å være fleksible, og folkevalgte som er i stand til å handle. Så vidt vi kan se, har i alle fall denne saken fått det best mulige utfall nå. Tou er en perle i Stavanger, og nå kan området bli enda finere.