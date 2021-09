Det er ikke over ennå

AFTENBLADET MENER: Regjeringen vil ikke vedta nasjonale innstramminger, selv om smitten sprer seg rekordraskt. Det betyr at kommunene – og den enkelte – må ta ansvar.

Det gikk ikke helt som helseminister Bent Høie hadde tenkt da skoler og universiteter skulle åpne dørene på grønt nivå etter sommerferien. Nå settes det smitterekord hver dag.

Mange trodde nok at når bare sommeren var over, og så mange som tre millioner nordmenn har fått to doser med vaksine, skulle samfunnet kunne åpne helt opp igjen. Det trodde også helseminister Bent Høie (H), som annonserte at gjenåpningen av samfunnet skulle være gjennomført i slutten av denne måneden.

Det tok ikke mange dager før regjeringen måtte snu. I dag er status at ingen vet når Norge er tilbake til situasjonen 11. mars 2020, dagen før det smalt.

Smitten, og nå snakker vi utelukkende om Delta-varianten som har utkonkurrert alle andre varianter av viruset, sprer seg nå nærmest ukontrollert blant barn og ungdom. Dette er en konsekvens av at skoler og universiteter åpnet på «grønt» nivå.

I enkelte byer, som Stavanger, Bergen og Trondheim har grønt nivå i skolene, kombinert med nesten to ukers fest og moro blant tusenvis av studenter, gitt smittesporerne en nesten uoverkommelig oppgave.

Både Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, og helseminister Høie erkjenner nå at det har gått for fort i svingene. Tirsdag ble det registrert 1785 nye smittetilfeller, og alle vet at mørketallene er store.

Tirsdag var 89 personer innlagt på sykehus med covid-19 i Norge. 22 av disse får intensivbehandling.

Til NRK sier Stoltenberg at smitten har spredt seg raskere enn forventet, og hun innrømmer at høstens smittestrategi ikke har fungert godt nok. Helseministeren er enig. Skolene som ønsket å åpne på grønt nivå etter ferien, har også feilberegnet.

Det er voksent å erkjenne feil. Og i en så komplisert situasjon som håndteringen av pandemien er, er det heller ikke til å unngå at feil blir gjort. Det er trolig riktig som Høie sier, at nye, nasjonale innstramminger nå vil ramme de mange kommunene som ikke har smitte og påføre barn og unge i disse kommunene helt unødige begrensninger.

Konklusjonen må da bli at kommunene, og ikke minst den enkelte av oss, erkjenner at denne pandemien ikke er over. Det betyr at vi må fortsette å holde avstand, vaske hender, isolere oss hvis vi er syke, og teste oss. Og de som av ulike grunner ikke har tatt vaksinen til tross for at de har fått tilbud om det, bør gjøre det omgående.

For vaksinene virker. Hadde ikke så mange av oss vært vaksinert, ville dagens smittetall vært katastrofalt, med mengder av alvorlig syke pasienter på sykehus. I dag blir de aller fleste ikke alvorlig syke, slik at sykehusenes kapasitet ikke er sprengt.

