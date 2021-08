Havvind som industri

AFTENBLADET MENER: Staten må legge til rette for at utbygging av havvind på norsk sokkel også skaper arbeidsplasser i Norge.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) på besøk på Hywinds testsenter for flytende havvind tidligere denne måneden.

Retningslinjene for hvordan en satsing på vindturbiner til havs i Norge skal bestemmes – og fredag gikk fristen for å komme med innspill og reaksjoner ut.

To områder i Nordsjøen er foreløpig satt av til vindkraft - Utsira Nord (vest for Haugesund) og Sørlige Nordsjø II mot grensen til Danmark. Et sentralt spørsmål nå er hvem som skal få lov til å bygge ut.

Mens områdene i sør er grunne og derfor kan bygges ut med kjent og lønnsom teknologi - turbiner som står på havbunnen - må Utsira Nord bygges ut med flytende installasjoner, som foreløpig ikke er en kommersiell teknologi.

Hvilke selskaper som skal få kontrakter i forbindelse med disse utbyggingene er i høyeste grad et politisk spørsmål, og et tema i forbindelse med valgkampen. Norske aktører som ønsker å posisjonere seg i dette markedet frykter at en auksjonsmodell (som i stor grad har blitt brukt ved vindkraftutbygginger på land) vil favorisere store utenlandske selskaper. De mindre, norske selskapene vil bli utkonkurrert hvis høy auksjonspris er det eneste som avgjør.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger og konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse har advart mot auksjoner, som de frykter vil medføre at norske selskaper blir overbydd av utenlandske giganter.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) prøver å berolige. Under et møte i regi av Stavanger Høyre fredag understreket Bru at regjeringens mål er å skape en ny industri i Norge, og at pris ikke trenger å være det eneste kriteriet.

Vi mener absolutt at regjeringen, uansett utfall av stortingsvalget i september, må bruke de virkemidlene den har til rådighet for å sikre at en storstilt utbygging av havvind på norsk sokkel også vil innebære en storstilt oppbygging av norske industrimiljøer. I motsetning til olje- og gassvirksomheten skaper vindkraftutbygginger arbeidsplasser nesten utelukkende i utbyggingsfasen.

Flytende havvind vil kunne skape et nytt, norsk industrieventyr. Det foreligger allerede spennende, men kontroversielle planer om storstilte anlegg for produksjon av flytende turbiner, for eksempel på Berakvam ved Jelsa i Suldal kommune. Hvis Norge kan lede an i kampen om å utvikle lønnsomme, flytende vindturbiner, kan dette også bli en stor eksportvare.

Staten vil spille en viktig rolle her, fordi den blant annet kan bestemme at potensialet for teknologiutvikling skal legges vekt på, ikke bare kortsiktig gevinst. En slik aktiv næringspolitikk bidro til det norske oljeeventyret og hjalp norske selskaper inn i et internasjonalt marked.

