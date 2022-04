Modige ord fra Klaveness

AFTENBLADET MENER: Fifas menn hadde godt av å høre de sterke ordene fra Norges fotballpresident.

Lise Klaveness snakket til en forsamling menn under Fifa-kongressen i Doha denne uken.

Fotballpresident Lise Klaveness holdt torsdag det som ble omtalt som en tordentale under Fifa-kongressen i Doha.

Hun sa at i 2010 ble fotball-VM tildelt av Fifa på uakseptabelt vis, med uakseptable konsekvenser.

«Menneskerettigheter, likestilling og demokrati, kjerneverdiene i fotball, var ikke del av lagoppstillingen før mange år senere. Da ble de satt inn som innbyttere av stemmer fra utsiden. Fifa har tatt opp disse problemstillingene, men det er fremdeles en lang vei å gå,» sa hun i talen.

Hun snakket også om rettigheter for homofile, kvinner, og om alle fremmedarbeiderne som har mistet livet under byggingen av stadionene i Qatar.

Skuffet

En norsk boikott ble nedstemt på det ekstraordinære fotballtinget. Men den norske grasrota klarte samtidig å få gjennom at Norges fotballpresident skulle rette sterk kritikk mot Fifa for tildelingen av VM til Qatar under denne kongressen. Den leverte Klaveness på forbilledlig vis.

Generalsekretær for Qatars «Supreme committee for Delivery and Legacy», organisasjonen som arrangerer VM i Qatar, Hassan Al Thawadi, sa han var skuffet over Klaveness.

Han mente NFF kunne ha snakket med hans organisasjon på forhånd, og mente at de ikke hadde innhentet nok kunnskap.

Men det finnes allerede nok kunnskap om denne saken.

Ifølge en rapport fra den britiske avisen The Guardian i fjor har minst 6500 fremmedarbeidere mistet livet under byggingen av de sju stadionene i Qatar siden 2010. En rapport fra Business & Human Rights Resource Centre, som ble publisert denne uken, avdekket at mer enn 24.000 fremmedarbeidere hadde opplevd menneskerettighetsbrudd under arbeidet med infrastrukturen i landet.

Endringer?

Amnesty International sier at de har sett noen små forbedringer i landet etter massiv kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner og andre. Men at dette fremdeles ikke gjelder for 98 prosent av fremmedarbeiderne i landet.

Qatar er i tillegg et land der homoseksualitet er forbudt og der rettigheter for kvinner er svært begrenset.

Etter at den mangeårige presidenten Sepp Blatter i 2015 endelig ble tvunget ut av stillingen etter at korrupsjonsbevisene ble for overveldende til å kunne ignoreres, lovet etterfølgeren, Gianni Infantino, at Fifa skulle gjennomgå en omfattende endringsprosess.

Men når man tidligere denne uken hørte den samme Infantino lovprise og skyve vekk problemene med Qatar-VM, er det lite som tyder på at det er en organisasjon med tydelig endringsvilje.

Nettopp derfor var Klaveness’ tale så viktig og modig.