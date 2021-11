Den utsatte veien

AFTENBLADET MENER: Det er ikke bare på høy tid at politikerne prioriterer rassikring av den rasutsatte riksvei 13. Det er langt på overtid.

Steinblokker på opp mot 80 tonn raste ut i veien mellom Erfjord og Sand torsdag.

Mandag åpnet riksvei 13 i Suldal igjen etter at det gikk et nytt steinras på den rasutsatte veien torsdag.

Denne gangen raste steinblokker på opp mot 80 tonn ut i veien mellom Erfjord og Sand. Raset var rundt 10 meter bredt.

NRKs reporter Magnus Stokka, som torsdag kjørte denne strekningen, mente dette var det største raset som har gått på veien i alle de årene han har dekket rasproblematikken.

«Vi har sagt og gjentatt flere ganger at det er flaks at liv ikke har gått tapt, sa Stokka.

I 2018 kåret NRK Norges verste vei. Riksvei 13 var blant kandidatene.

NAF og Naturvernforbundet ba tirsdag politikerne om å prioritere vedlikehold på dagens veier framfor å bygge nye. Mange fylkesveier er i dårlig stand, påpekte de.

«Noen ganger er det nye veier som må til for å få det løftet som trengs, men vi ser nå som det er gjort mange gode utbygginger, at tiden er moden for å prioritere opp veivedlikeholdet, selv om det noen ganger vil komme foran utbygging av ny vei,» sa Camilla Rysste, kommunikasjonssjef i NAF, til Nyhetsmorgen på NRK.

Riksvei 13 ligger inne i Nasjonal transportplan, som ble vedtatt før sommeren. Rundt 200 millioner er satt av mot slutten av første seksårsperiode, 696 i den neste.

Og den nye regjeringen? Før valget snakket både Aps Tom Kalsås og Sps Geir Pollestad seg varme om hvor viktig det var å få gjort noe med den på alle måter utsatte veien. Nå er vendingene langt mer generelle og diffuse. De vil lage planer for rasutsatte veier, sammen med fylkeskommunene.

I mellomtiden kan kanskje fylkeskommunen bli redningen. Dersom de vurderer pengene i første del av Nasjonal transportplan som sikre nok og mange nok, kan de sette i gang prosjektet tidligere. Men det er det ikke sikkert de gjør.

Det er selvsagt ubarmhjertig matematikk ute og går her. Det ferdes ikke mange nok på riksvei 13 mellom Erfjord og Sand til at det virkelig får politikerne nasjonalt til å handle. Det når ikke opp samfunnsøkonomisk, og det blir aldri så synlig og tilsynelatende effektivt som nye motorveier i langt mer tettbygde strøk, for eksempel i det sentrale østlandsområdet. At det nå er Høyres Aleksander Stokkebø som stiller spørsmål til den nye regjeringen om dette, er nokså illustrerende: Politikerne nasjonalt er bare utålmodige når de ikke selv sitter med makten.

At det er sånn, hjelper ikke de som må ferdes her daglig for at hverdagen deres skal henge i hop. Og de fleste av dem kan nok regnes som vanlige folk.

Det skulle vel være deres tur nå?