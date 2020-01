Frp i fri dressur

LEDER: Siv Jensen er sannsynligvis ferdig som partileder i Frp, etter at hun ble presset til å ta partiet ut av den borgerlige flertallsregjeringen. Nå er det duket for mer rendyrket populisme.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sylvi Listhaug (til venstre) kan snart komme til å utfordre Siv Jensen som partileder i Frp. Jensen er svekket nå som Frp forlater regjeringen, mener Aftenbladet. Foto: Fredrik Varfjell

Leder

Innsidere og opprørere i Frp har lenge snakket om behovet for å komme seg ut av regjeringen til Erna Solberg, men de har manglet den rette saken å begrunne det med. Den saken dukket opp da de tre andre regjeringspartiene valgte å hente hjem en terrorsiktet kvinne fra Syria for å kunne gi legehjelp til det syke barnet hennes.

Partileder Siv Jensen sa da også på mandagens pressekonferanse at det er en frustrasjon som har bygget seg opp over tid som nå ender med en unik situasjon i nyere norsk politikk, nemlig at et regjeringsparti frivillig trekker seg ut.

Jensen nevnte særlig regjeringsutvidelsene etter 2017 som en årsak til problemene. Først Venstre, og seinere KrF, kom inn og skulle ha sine gjennomslag. Jensen beskrev et grått og retningsløst regjeringsprosjekt, og det til tross for at hun beskrev regjeringsplattformen fra Granavollen i rosende ordelag da den var fremforhandlet.

Jensens stilling som partileder er klart svekket nå. Hun vil få ros for det gjennomslaget partiet fikk, særlig i den første perioden. Skattene er satt ned, storstilt veibygging er igangsatt, innvandringspolitikken er strammet inn. Men hun vil nå bli kraftig utfordret av partifeller som mener at tiden er overmoden for å rendyrke Frp som et tydeligere høyrepopulistisk parti. Blant dem er avtroppende oljestatsråd Sylvi Listhaug.

Spørsmålet er om Siv Jensen ønsker – og er den rette til – å lede et nytt og mer rendyrket populistisk parti. Vi tror ikke det

Frp har mistet mange velgere de siste årene, særlig i hovedstadsområdet. Bompengesaken er en av årsakene. Men det er ikke den eneste. Det ligger i kortene at høyresiden i Frp nå ønsker å profilere seg enda sterkere som et parti som har begrenset tro på menneskeskapte klimaendringer, som er skeptisk til innvandring og særlig islam, som kjemper for sterk nedsettelse av skattene, imot bompenger og for en stor velferdsstat – men helst for såkalt etniske nordmenn.

Spørsmålet er om Siv Jensen ønsker – og er den rette til – å lede et nytt og mer rendyrket populistisk parti. Vi tror ikke det. Jensen har helt til i dag gjort sitt ytterste for å holde Frp i regjering, og har måttet kjempe mange harde slag mot interne opprørere. Disse har ikke glemt de nederlagene Jensen har påført dem.

Statsminister Erna Solberg (H) må nå snekre en ny regjering sammen med to minipartier som for tiden er lite populære blant velgerne. Sju statsråder skal erstattes. Høyre vil prøve å sikre seg finans- og oljedepartementene. Hva skal Venstre og KrF få?

Publisert: Publisert 20. januar 2020 14:47

Les også

Mest lest akkurat nå