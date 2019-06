Stavanger må holde på cruisetrafikken

Vi kan jo begynne der: Skipene skaper arbeidsplasser i sentrum, som Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun minner om i Aftenbladet torsdag. Videre bidrar passasjerene på skipene til å skape økt liv i sentrumsgatene, ofte på dager og tidspunkt det er temmelig dødt.

Det er for øvrig langt fram til det stadiet at sentrum ikke kan håndtere dette. Byen er dimensjonert for store innrykk, som Gladmat, julehandel og 17. mai-feiring. Rogaland har aldri vært et stort turistfylke. Trolig er det bare stien til Preikestolen som har en belastning på grensen til det forsvarlige her i fylket.

Videre skaper det økt trafikk til fremragende turistdestinasjoner som Lysefjorden og den oppgraderte Jernaldergården på Ullandhaug, og det legges penger igjen både her og der. I en tid der bruer og tunneler gjør fjordabåtene overflødige og der utenlandstrafikken er flyttet til Risavika, bidrar også cruiseskipene til å bevare bildet av en travel Stavanger havn. De store skipene som kan seile helt inn i Vågen skaper spektakulære – men også kontroversielle – kontraster mot Gamle Stavanger, Torget og sentrum.

Stavangerregionen havn IKS har hatt en tydelig strategi med cruisetrafikken. Og den har vært vellykket. Tirsdag ble det kjent i Aftenbladet at de i et notat til Kystverket anslår at trafikken vil bli enda større, skipene lengre og at det planlegges å sprenge bort undervannsskjær for å gjøre havnebassenget dypere.

Det er her vi er inne i den store målkonflikten. For i tillegg til de rent emosjonelle problemene med denne trafikken, at noen syns det ikke ser fint ut og trekker for mye folk til byen, er noen av skipene regelrette utslippsbomber. Cruisetrafikken henger ikke på greip målt mot kommunens vedtatte mål om utslippsreduksjon på 80 prosent innen 2030.

Det er ikke én enkelt løsning på dette, men løsningen ligger først og fremst hos cruiserederiene selv. De kan ikke vende det døve øret til den stadig økende bevisstheten rundt dette. Landstrøm, mer miljøvennlig drivstoff og andre dramatiske tiltak er helt nødvendig.

Venstre fulgte i går opp andre partier med å foreslå en miljøavgift for cruisepassasjerer. Dette kan muligens være et godt tiltak, men det viktigste er at byen ikke setter seg på sidelinjen når framtidig norsk strategi legges. Derfor var vinterens utspill fra alle Norges viktige cruisedestinasjoner vel så viktig. Ordfører Christine Sagen Helgø (H) og hennes kolleger ble enige om 14 tiltak for en mer miljøvennlig cruisenæring. Det er en god begynnelse for at Stavanger skal kunne holde på denne trafikken.

