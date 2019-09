Usaklig å trekke nazikortet

Det var etter en valgkamp som gikk heller dårlig for Frp, etter krangling med regjeringspartner Venstre om bompenger og tapte stemmer til FNB at partileder Siv Jensen i en kronikk i VG trakk fram sitt eget uttrykk fra 2009 - snikislamifisering.

«Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Å forsøke å skape aksept for å ikke håndhilse på kvinner i Norge er ikke å vise forståelse, det er likestilling i revers,» skrev Jensen i kronikken. Hun refererte til Kronprins Haakons besøk i Al-Noor Islamic Centre etter terrorhandlingen, der tre kvinner nektet å håndhilse på ham.

«Brun propaganda»

I helgen blusset kranglingen mellom Venstre og Frp opp igjen etter at Abid Raja i et intervju med NRK hevdet at Frp spredte «brun propaganda» og fremme rasisme i valgkampen. Det handlet særlig om Siv Jensen og Sylvi Listhaugs utspill om snikislamisering og båtmigranter, ifølge Raja.

Venstre-leder Trine Skei Grande stilte seg bak Raja. Mens statsminister Erna Solberg uttalte at selv om hun var uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen, er det feil å hevde at dette er brun propaganda.

Å trekke fram saker Frp vet deres velgere er opptatt av og sette dette på spissen, kan nok virke litt desperat mot slutten av en valgkamp som gikk heller dårlig for partiet. Og ordet snikislamisering er ikke et begrep de fleste av oss mener beskriver virkeligheten i Norge i dag.

Nazikortet

Men samtidig er det helt usaklig å trekke nazi- og rasismekortet her. Det blir for lett å sette meningsmotstandere i bås, og si at fordi de er kritiske til deler av islamske skikker de mener ikke hører hjemme i Norge i 2019, så har de grumsete tendenser.

Vi skal ikke være naive. Det må være lov å stille spørsmål ved de delene av islam, og andre skikker og religioner, som fremmer undertrykking av kvinner.