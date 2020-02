Sanders’ klare seier endrer nominasjonskampen

LEDER: Bernie Sanders (78) er egentlig både for radikal og for gammel til at han skal kunne bli amerikansk president, men akkurat nå er det iallfall ingen demokrater som kan stoppe ham.

Det er ikke lenger tvil om at Bernie Sanders er den som fører an i Demokratenes nominasjonskamp. Foto: Jarle Aasland

Lørdagens nominasjonsmøter i Nevada gav et helt annet utslag enn de jevne avstemningene i Iowa og New Hampshire de foregående ukene. Sanders ser ut til å stikke av med rundt halvparten av delegatene fra delstaten. Ett år yngre Joe Biden ble nummer to i Nevada, men var likevel langt, langt bak Sanders.

Selv om Biden selv prøver å framstille dette som et slags come-back etter nedturene i de to første statene, er også Nevada et tilbakeslag. Det er ikke mange måneder siden han lå best an også der, blant annet fordi han stod høyt i kurs blant de mange latinamerikanske velgerne.

Disse vendte seg lørdag i særdeles stor grad mot Sanders. Sanders, som er den eldste i det aldrende feltet, scorer også oppsiktsvekkende høyt blant de yngste velgerne. Faktisk er det blant sine jevnaldrende at Sanders har lavest oppslutning.

Det er normalt ikke avstemningen i Nevada som får mest oppmerksomhet i nominasjonsprosessen, men denne gangen kan det som skjedde lørdag være et viktig vendepunkt. Det er nemlig ikke lenger tvil om hvem som leder feltet. Amy Klobuchar, som fikk en opptur i New Hampshire, er plutselig nede i rundt fem prosent. Elizabeth Warren klarer ikke løfte seg særlig fra 10-tallet, mens den yngre kandidaten Pete Buttigieg henger med, men valgdagsmålingene viser at han ikke har grep om ikke-hvite velgere.

Demokratenes nominasjonskamp for fire år siden handlet bare om to personer, Sanders og Hillary Clinton. Feltet er mye større nå, noe som gjør situasjonen mer uoversiktlig. Når mangemilliardær Michael Bloomberg kaster seg inn i kampen når vi kommer til supertirsdag neste uke, betyr det et nytt usikkerhetsmoment.

Samtidig har Sanders’ klare seier i Nevada endret nominasjonskampen betydelig, ikke minst fordi stadig flere nå anser ham som egnet til å slå Donald Trump i selve presidentvalget. Dette har hittil vært det beste argumentet for Joe Biden. I tillegg vil supertirsdagen være siste mulighet for flere av kandidatene til å være med helt inn. Amy Klobuchar kan bli nødt til å kaste inn håndkleet. Det samme kan faktiske også skje med Warren.

Spørsmålet er om moderate velgere klarer å samle seg rundt en kandidat som i sterkere grad kan utfordre Sanders. Det vil kunne opprettholde spenningen inn mot selve nominasjonsmøtet i sommer. Eller har amerikanerne rett og slett fått tro på at en sosialist på nesten 80 år er riktig mann til å ta USA gjennom 2020-tallets enorme utfordringer, med klimakrisen som den fremste?

