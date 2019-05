«Samfunnet er veldig dynamisk, og ny teknologi kan hjelpe oss. Dessuten er mennesker gode til å løse kompliserte utfordringer.» Det sa Ivar Baste, styreleder i FNs naturpanel, da FNs rapport om artsmangfoldet i verden ble lagt fram denne uken.

«Vi trenger denne typen kunnskap, la han til, slik at vi skjønner samspillet mellom mennesker og natur, og slik at vi kan ta informerte beslutninger.»

Overveldende

For rapporten er dyster lesning. Det er overveldende. En million av jordens åtte millioner plante- og dyrearter er truet. Flere enn på noe tidspunkt i historien. Det setter helse, liv, matsikkerhet og økonomi i fare.

145 forskere og eksperter fra 50 land har utarbeidet den nye rapporten, som bygger på 15.000 vitenskapelige artikler. Naturpanelet har i arbeidet samlet forskning og tall fra alle regioner i hele verden, også Norge.

Bruken av havet, høsting, klimaendringer, forurensning, spredning av fremmede arter og endring i arealbruk har hatt størst påvirkning globalt. Og mens det på land er landbruk, skogbruk og gruvedrift som har størst konsekvenser, er det i havet fiske.

Rapporten konkluderer med at vår - menneskenes - aktivitet har ført til omfattende endringer i 74 prosent av miljøet på land, i halvparten av alle elver og i 40 prosent av det marine miljøet.

Det minsker ikke bare tilfanget av mat og råvarer fra naturen, det forstyrrer økosystemene, reguleringen av CO2 i atmosfæren og naturens evne til å opprettholde et levelig miljø.

De siste 30 årene har behovet for råvarer fra naturen doblet seg, den globale handelen er åttedoblet, og befolkningen har siden 1970 økt fra 3,7 til 7,6 milliarder.

Mulige løsninger

Endringene er voldsomme. Men naturpanelet kommer med flere forslag til løsninger. De vil bryte koblingen mellom et økende materielt forbruk og det å leve et godt liv. De vil fjerne skadelige subsidier, minimere avfall og materialutvinning, straffe forurensning og styrke sertifiseringer som sikrer en bærekraftig og etisk produksjon.

Noen vil helt sikkert bruke energi på å så tvil om hele rapporten, og om de 145 forskernes agenda. Det er en avsporing. Poenget er å diskutere hva slags endringer som må til, hva som virker best, og hva som trengs av beinhardt politisk arbeid og samarbeid for å gjennomføre dem på en forsvarlig måte.

For en ting er helt sikkert - dette krever store handlinger. Det må opp på et strukturelt nivå, nasjonalt og internasjonalt. Det er et soleklart politisk ansvar. Ta det!