Teknogigantenes grep om Trump

AFTENBLADET MENER: Utestengelsen av Donald Trump fra Twitter og flere andre plattformer forrige uke er både på sin plass og svært problematisk.

En fotoillustrasjon fra Det hvite hus, som viser en smarttelefon med Donald Trumps stengte twitter-konto. Foto: NTB-Reuters

Trump har helt sikkert uttrykt seg verre enn han gjorde da han ble fjernet etter det ville angrepet på kongressbygningen, men plutselig kunne verken Facebook, Instagram eller Twitter leve med bløffene, løgnene og det som enda verre er. Hittil har han for øvrig tvitret 56 571 ganger.

Ytringsfriheten står veldig sterkt i USA, så det er ikke overraskende at vi får diskusjonen om at presidentens ytringsfrihet nå er innskrenket. Det er den ikke. Ytringsfrihet betyr ikke at hvem som helst kan slippe til med hva som helst hvor som helst. Trump er sannsynligvis også den i verden som har flest talerstoler å benytte. Det er ingen fare for at budskapet hans ikke skal komme ut.

De store some(sosiale medier)-gigantene har et finmasket og teknologisk avansert system som bidrar til å stoppe både enkeltmeldinger og personer hver eneste dag. For eksempel er de blitt flinke til å avsløre regelrett falske profiler, som bidrar til å forrykke virkelighetsbildet under store nyhetshendelser eller forsøple og påvirke frie valg.

Der redaktørstyrte medier som Stavanger Aftenblad praktiserer redaktøransvar som innebærer et personlig ansvar for alt som publiseres, har de store tekno-plattformene nærmest gjort et poeng med at de ikke er mediehus og dermed verken har journalister eller redaktører. Silingsprosessene deres er avanserte, men likevel så tilfeldige at de ikke alltid klarer å skille mellom barneporno og historiske krigsbilder eller mellom nazikritikk og nazidyrkelse.

Samtidig bør de i utgangspunktet ha samme rett som alle andre til å nekte publisering, ja, rett og slett rett til å redigere nettstedene sine. Det er ikke en menneskerett å tvitre.

Likevel er det jo grenseløst naivt å tro at debattklimaet i USA og verden blir bedre av å ta fra Trump de plattformene han liker best. Trolig vil dette forsterke motsetninger og mistenksomhet mellom det hvite ytre høyre i USA og de andre.

Det problematiske med utestengelsen av Trump er, i tillegg til at det burde skjedd for lenge siden, at noen av verdens aller største selskaper (etter markedsverdi på PWCs ranking) går sammen om prosjektet. For det stopper ikke med at Facebook (som også eier Instagram) og Twitter stopper Trump. Det fortsetter med at Google (eid av Alphabet), Amazon og Apple vil stoppe mulighetene for å formidle some-plattformen Parler på sitt utstyr og sine plattformer. Parler er den høyreorienterte plattformen Trump gikk over på da han ble utestengt fra de andre.

I en normal, gammeldags offentlighet vil det alltid være aviser, nettsteder og andre stemmer som kan viderebringe et mangfold av meninger, mens i en ny digital verden er det noen få multimilliardærer på USAs vestkyst som rår. Det er en virkelighet vi må være oppmerksomme på.