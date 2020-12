Selvtilfreds Solberg klar for valgkamp

AFTENBLADET MENER: Statsminster Erna Solberg (H) går ut av koronaåret med optimisme og pågangsmot, selv om den politiske høsten langt på vei kunne tyde det motsatte.

Erna Solberg (H) under onsdagens juleavslutning for mediene. Foto: Fredrik Hagen, NTB

For det har vært slitsomt, traurig og dyrt å håndtere mindretallsregjeringen. Det meste har handlet om å administrere koronasituasjonen, mens det har vært lite å se til annen politikk. Opposisjonen, først og fremst representert ved Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, har dominert de andre arenaene.

Kanskje er det nettopp dette som har inspirert statsministeren, for det tok ikke mange sekundene før hun begynte å snakke opp en av de sakene Vedum snakker ned: politireformen. Solberg mente at både responstiden og bemanningen nå var i ferd med med å møte reformens ambisjoner. Hun angrep også Vedum for å ville svekke skolen og sa også at angrepene på EØS-avtalen vil svekke det norske arbeidslivet.

Solberg gikk inn i 2020 som leder for en flertallsregjering, men koronaviruset var ikke en gang kommet til Norge da Fremskrittspartiet hadde fått nok og gikk ut av regjeringen. Like etter forsvant daværende venstreleder Trine Skei Grande ut.

Parallelt med dette kom koronakrisen og stengningen av landet, som gav Solberg og hennes nærmeste medarbeidere den politiske scenen alene i flere måneder. Den allmenne oppfatningen er at de håndterte dette bra og meningsmålingene har også vist bred oppslutning om de meget dramatiske tiltakene som ble iverksatt i vår.

Utover høsten er det selvsagt blitt mer diskusjon om dette og opposisjonen er blitt tydeligere, selv om det er vanskelig å lese en motstrategi. Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag er blitt mer synlig, samtidig som det er åpenbart at de arbeider bedre sammen enn da Frp var en del av gjengen.

Dette kan faktisk være hovedgrunnene til at Erna Solberg nå framstår som kampklar inn i den lange valgkampen. Meningsmålingene akkurat nå levner ikke regjeringen noen som helst mulighet til å overleve stortingsvalget 2021. Målingene er så tydelige at det kan bli uten betydning hvordan småpartiene rundt sperregrensen gjør det, iallfall når det gjelder småpartiene på rødgrønn side.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum har fått god trening i å se hvor vanskelig det er å sitte i regjering med flere enn to partier. Sp’s ønskedrøm om å danne regjering med Ap alene kan derfor gå i oppfyllelse, selv om de to partiene vil mangle noe på rent flertall.

Men Erna Solberg har ikke glemt 2017, som viste at perioden fra årsskiftet og fram mot valget er et hav av uendelighet. På det havet blir det også store sjøslag om reformene hun vil bevare og Vedum senke.