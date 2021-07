Siste dans med Delta

AFTENBLADET MENER: Delta-varianten av viruset hindrer gjenåpningen av Norge. Regjeringen gjør sannsynligvis rett i å være på den sikre siden.

Kampen er ikke vunnet. Den nye og mer smittsomme Delta-varianten av korona hindrer nå planen for gjenåpning av samfunnet. Men nesten ingen dør lenger av covid-19 i Norge. Foto: Anders Minge

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

200 ganger har Regjeringen holdt pressekonferanse om koronapandemien siden det hele ble sparket i gang i mars 2020. Og jubileumskonferansen, om et slikt uttrykk gir mening, ga kaldt vann i blodet på dem som trodde at gjenåpningen av samfunnet er rett rundt hjørnet.

I stedet måtte Erna Solberg varsle at det etterlengtede Trinn 4 må utsettes inntil videre. Bakgrunnen er den nye Delta-varianten av viruset. Denne varianten, som først oppsto i India, er i ferd med å ta over som den dominerende over hele verden. Også i Norge.

Problemet med Delta er først og fremst at den er mer smittsom. Foreløpige data tyder på at de godkjente koronavaksinene gir god beskyttelse også mot Delta, men som situasjonen på Nord-Jæren viser, har det vært vanskelig å hindre stadige lokale utbrudd.

Tirsdag ble det meldt om 13 nye smittede i Stavanger-regionen, hvorav en med ukjent smittekilde. Et flertall av de smittede er i aldersgruppen «unge voksne» mellom 20 og 30 år. Det er liten tvil om at sommeren, lettelser i restriksjonene nasjonalt og et stort, oppdemmet behov for sosial omgang har satt fart i smitten særlig blant de yngre.

Samtidig er det mange positive tegn. Omtrent ingen dør lenger av covid-19 i Norge. Antall sykehusinnleggelser ligger også lavt; tirsdag var 25 personer innlagt med covid-19 i Norge. Over halvparten av befolkningen har fått en eller to doser med vaksine.

Mens Danmark nylig mottok 1,3 millioner overskuddsdoser fra Romania, og nå åpner for vaksinering av ungdom ned til 12 år, vil helseminister Bent Høie vente litt med å gi 16- og 17-åringer i Norge tilgang på vaksine. Regjeringen ønsker bedre data om eventuelle bivirkninger først.

Et slikt føre-var-prinsipp kan sikkert ha både faglige og politiske begrunnelser, men bidrar også til å skyve datoen for en full gjenåpning ut i tid. Norge har heller ikke fått nye ekstratildelinger av vaksine, slik at det fortsatt vil trekke ut på høsten før de siste aldersgruppene får sin dose.

Krysspresset på politikerne begynner å bli velkjent nå. Helt siden starten av pandemien har Regjeringen og lokale myndigheter drevet en balansegang mellom hensynet til smittevern, behovene til næringslivet og ønskene og rettighetene til innbyggerne. Når grensene i Europa nå gradvis blir mer åpne igjen, øker naturligvis også risikoen for smitte med ukjent kilde.

Det røyner på nå. Men vi mener fortsatt at den eneste farbare veien er å være tålmodige. Vaksinene vil til slutt knekke viruset, men vi må ta tiden til hjelp.

Samtidig er det mange positive tegn. Omtrent ingen dør lenger av covid-19 i Norge