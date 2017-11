Ikke generell politibevæpning

Generell bevæpning kan tilsynelatende virke som en logisk motvekt mot voksende terrortrussel og mot tung bevæpning i kriminelle miljøer. Det er likevel ikke den beste løsningen for et samfunn som vårt. Norsk politi-tradisjon er basert på en stor grad av tillit i befolkningen.

Til stede

Denne tilliten er bygget opp over tid blant annet gjennom et forhold der tilstedeværelse uten stor grad av trussel er en del av bildet. Det er vanskelig å se for seg en videreføring av dette gode tillitsforholdet dersom politiets framtoning framstår som mer truende. Forholdet mellom politi og sivilsamfunn er viktig, og tillitsforholdene betyr mye, også for den generelle trygghetsfølelsen blant folk flest. Politimester Hans Vik i Sør Vest Politidistrikt er blant de politimestre som primært ønsker å videreføre dagens ordning.

Våpen lite brukt

Det går også fram av det høringssvaret Vik gav til utvalget som nå har utredet spørsmålet om bevæpning. I høringsuttalelsen utdyper politimesteren sitt syn ved å vise til tall fra Politidirektoratet. Der framgår det at politiet bare bruker våpen i 0,15 prosent av de mest farlige oppdragene. Et lavt tall som ikke taler for en generell bevæpning. Ulike former for terroranslag har rystet flere land i Europa. Felles for slike ekstreme terrorhandlinger er at de er over på kort tid. Nytten av bevæpnet politi vil være avhengig av at politiet faktisk er der når det skjer. Statistikk forteller at svensk politi som har generell bevæpning løsner langt flere skudd i tjeneste enn norske politifolk, uten at det kan dokumenteres at dette reduserer trusselen fra hverken potensielle terrorister eller kriminelle miljøer.

Flere stillinger

Politireformene har i realiteten ikke gitt oss flere synlige politifolk i gatene. Vi blir stadig minnet på at personellressursene i politiet er begrenset. Dette løses ved økte bevilgninger og flere ansettelser. Generell bevæpning kan ikke kompensere for få politifolk. Punktbevæpningen på Gardermoen kan nok forsvares. Justisministeren vil også gjøre det enklere å bevæpne politiet på andre utsatte steder. Men det er fortsatt ikke grunn til å innføre generell bevæpning. Våpen tilgjengelig i tjenestebilene bør fortsatt være hovedregelen i Norge.