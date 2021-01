Politikerkrangel på avveier

AFTENBLADET MENER: En politikerkrangel er i ferd med å overskygge arbeidet med å skaffe bostedsløse i Sandnes et anstendig botilbud.

John Peter Hernes (H) startet krangelen mellom Sandnes og Stavanger om de bostedsløse. Foto: Kristian Jacobsen

Etter at Bedriftshotellet i Sandnes i fjor høst kastet inn håndkleet etter 20 år med tilbud til vanskeligstilte, gikk anbudet over til selskapet Augustum, som oppretter et tilbud i Bergelandsgata i Stavanger.

I forrige uke gikk den ledende høyrepolitikeren i Stavanger, John Peter Hernes, ut og stilte spørsmål ved om det hadde vært drøftinger mellom Sandnes og Stavanger om «denne måten å løse Sandnes’ problemer på». I samme øyeblikk trykket han selvsagt på Borgli-knappen, for Sandnes’ varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) var straks ute og kritiserte Stavanger. «Vi er gode nok når vi skal spise på restaurantene i Stavanger, men ikke når vi kjøper tjenester til bostedsløse,» sa varaordføreren til Aftenbladet.

Det er selvsagt helt bak mål og svært uverdig at et livsviktig tilbud for de som trenger det aller mest, ender opp med en pinlig krangel mellom politikere i de forskjellige kommunene. Heldigvis ser det også ut til at det ikke var dette som var hensikten. Går vi bak argumentene til Hernes, så handler det like mye om en bekymring for å samle for mange personer med rusproblemer på et altfor lite område.

Under Borglis noe merkelige restaurantargumentasjon øyner vi også et engasjement for å gi et skikkelig tilbud til bostedsløse.

Hernes måtte også erkjenne at det over mange år har vært et samarbeid mellom kommunene i regionen om tilbud til disse gruppene. Den korte avstanden gjør at det er mulig med et slikt samarbeid og det er heller ikke sånn at hjemstedskommunen fraskriver seg noe ansvar ved å gi bostedstilbud i en annen kommune. De beholder både det økonomiske ansvaret og ansvaret for å gi et forsvarlig tilbud til de det gjelder.

Hvis det er kommet noe godt ut av denne merkelige debatten, så er det at både politikere og administrasjon i de berørte kommunene erkjenner at dialogen over grensene må bli bedre. At den hittil har vært fraværende tjener ikke kvaliteten på et slikt tilbud. Hvis kommunene framover klarer å samarbeide om kvalitet og hindre at slike tilbud blir for konsentrerte om enkeltområder, er det bra.

Mange har de siste årene pekt på dårlig kjemi og manglende samarbeid samarbeid mellom nabokommunene på Jæren. Det var et framskritt at de klarte å finne fram til felles forskrifter i kampen mot smittespredning på nyåret, men det vil være et gigantisk tilbakeskritt dersom det viser seg at de aller svakeste blir ofre for samarbeidsproblemene.