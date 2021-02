Unødvendig strenge innstramminger

AFTENBLADET MENER: Når regjeringen innfører nasjonale smitteverntiltak som ikke står i stil med lokalt smittetrykk, rammer det lokale bedrifter unødvendig og tar fra kommunene viktige virkemidler.

Restaurantbransjen har måttet forholde seg til en rekke tiltak siden nedstengningen 12. mars i fjor. Foto: Kristian Jacobsen

Leder

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«OOPS, they did it again», skrev Torill Renaa hos Renaa Restauranter i et innlegg på Facebook, etter at det fredag ble kjent at regjeringen reduserte lovlig skjenketid fra midnatt til klokka 22.00 fra og med denne uken.

Hun var ikke den eneste som luftet sin frustrasjon på sosiale medier. Også Tom Ur Kjørsvik hos Hanekam reagerte på de nye nasjonale smitteverntiltakene.

Restaurantbransjen har måttet forholde seg til en rekke tiltak siden nedstengningen 12. mars i fjor, både nasjonale og lokale. Renaa sier at hun opplever at alle sier at de skjønner hvilken fortvilet situasjon de er i, men at det likevel kommer stadig nye endringer med kort varsel.

Les også Brun og blid-sjefen om ansatt: «Selv om jeg mangler god nok dokumentasjon (...), så sparker jeg henne likevel»

Logisk?

Konsekvensen av å stenge alkoholserveringen klokken 22 er at alle ansatte må starte på jobb to timer tidligere, gjestene må komme tidligere og det fører til avbestillinger.

Kjørsvik stiller spørsmål rundt logikken i å stenge alkoholsalget på restauranter klokken 22. Og det har han helt rett i at kan være vanskelig å forstå, når man på en restaurant oppholder seg med de samme menneskene som man hadde gjort to timer senere.

«Dere kan stenge ned en fabrikk om 10 prosent av arbeiderne er smittet, men dere stenger ikke hele bransjen,» sa Kjørsvik.

Les også Slår full alarm om breddefotballen: – Dette er faktisk helt vilt

La kommunene bestemme

Regjeringens argumentasjon er at når de åpner opp for barn og unge, må de stramme inn andre steder. Også denne gangen rammer det restaurantbransjen.

Selv om Stavanger og Rogaland nå er blant de stedene med lavest smittetrykk, må kommunene forholde seg til de nasjonale tiltakene. For det er sånn at kommunene kan stramme inn hvis de vil, men de kan ikke selv vedta mer liberale regler enn de nasjonale.

Selvsagt vil nasjonale regler hindre at folk reiser til andre kommuner for å drikke alkohol etter klokken 22. Men samtidig viste kommunene på Nord-Jæren, da de samlet seg om nedstengningen i romjulen, at de er fullt i stand til å vurdere dette selv. Det samme har både Oslo, Bergen og Trondheim vist.

Det er forståelig av regjeringen må tenke på helheten. Og at når det lettes opp for en gruppe, må det strammes inn andre steder.

Men samtidig er det viktig at regjeringen ikke bruker opp de virkemidlene kommunene har til å innføre stramme tiltak den dagen de står i en situasjon med høyere smitte lokalt. Kommunene kan trenge både virkemidlene og folks vilje til å etterleve dem.