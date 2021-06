La skolene ha regien selv

AFTENBLADET MENER: Det må være mulig å utarbeide et opplegg for skolene uten foreningen FRI. Og det må være mulig for politikerne å stole på at skolene klarer dette selv.

Skolene trenger nye virkemidler for å bekjempe mobbing og netthets, men de bør ikke komme fra en interesseorganisasjon. Foto: Scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Fuck gay folk». «Brenn i helvete». «Homofiler bør ikke finnes». Slik har det sett ut i chatten til Aleksandra Javorac-Bore på sosiale medier.

Niendeklassingen stod i vår fram i Aftenbladet og fortalte om trusler og hatmeldinger. Mange ble grepet av hennes historie, og hun har blitt hyllet blant annet av fotballklubben sin, Viking, hun har deltatt i podkast og i paneldebatt. Til høsten skal hun delta i Stavanger på Skeivå, sammen med SV-politiker Eirik Faret Sakariassen, som er leder for Utvalg for utdanning i Stavanger kommune.

Les også Livet til Aleksandra er blitt bedre – nå kommer endringer som kan gjøre dagene bedre for flere

Les også – «Homo» er blant de mest brukte skjellsordene i Norge

Stoppe hets og mobbing

Nå vil også politikerne gjøre noe for å bekjempe mobbing og hets i skolene. De styrende flertallspartiene, Ap, SV, Rødt, MDG, FNB og Sp legger derfor onsdag fram et forslag i Utvalg for oppvekst og utdanning. Der foreslår de å justere reglementet for orden og atferd i stavangerskolen, og de ber om at kommunedirektøren foreslår et opplegg for hvordan ansatte i skolen kan få økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Og så ber de om en utarbeidelse av forslag til en samarbeidsavtale med FRI Rogaland om undervisningsopplegg for både ungdomsskoler og barneskoler om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Og det er her vi mener det blir problematisk. Tonje Gjevjon, LLH, Anne Marve og Karen-Anna Pedersen, Lesbiske Feminister, Norge og Christina Ellingsen og Anne Kalvig, WHRC Norge, pekte på dette i en kronikk i Aftenbladet.

Selv om Aftenbladet ikke kan stå inne for deres påstander, er det likevel sånn at foreningen FRI er en medlemsorganisasjon med en politisk plattform. Deres formål er «å drive påvirkningsarbeid overfor storsamfunnet». En del av deres synspunkter er i tillegg omstridte i enkelte andre miljøer.

Les også Spontan ungdomsaksjon etter Aleksandras mobbehistorie: Fyller Instagram med hjerter i pride

Les også «Fuckin transe». «Homo» og «lesbe». Språkbruken blant elevene har tatt av de siste årene, sier rektor

Klare det selv

Foreningen FRI må gjerne jobbe for sine saker, og for det de mener er viktig. Og mange kan helt sikkert få hjelp og føle seg hjemme i denne organisasjonen.

Dette er ikke en kritikk av FRIs arbeid. Men når man skal utarbeide et undervisningsopplegg, bør ikke det komme fra en interesseorganisasjon med en bestemt agenda.

«Læreren kan ikke være både pedagog, psykolog og helsesykepleier,» sa Faret Sakariassen. Men som det pekes på i kronikken, finnes det allerede kanskje kompetanse på inkludering og mangfold blant skolens pedagoger.

Det må være mulig å utarbeide et opplegg for skolene uten FRI. Og det må være mulig for politikerne å stole på at skolene klarer dette selv.