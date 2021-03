Avlyst, avlyst, utsatt, utsatt. Stengt.

AFTENBLADET MENER: Ingenting går som det skal for tiden. Det er nesten vanskelig å forstå at det kunne vært verre. Men det kunne det.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) flankert av byrådene Inga Marte Thorkildsen (SV) og Rogert Steen (Ap), måtte kjipe til ytterligere mandag kveld. Foto: Berit Roald, NTB

Oslo, Haugesund, Bodø, Viken-kommunene og mange andre er rammet av knallharde tiltak, som hindrer nærmest enhver form for kontakt mellom folk, bortsett fra i aller nærmeste familie.

Mange hadde sett fram til at påsken ikke bare skulle by på ferie, men at barn skulle få møte besteforeldre, studenter skulle komme hjem til venner og at alle skulle få se mer til hverandre. Etter påske hadde de tusenvis av arbeidsledige håp om å se lysere tider. En million mennesker, som i vinter ikke har kunnet ta seg en vanlig handletur, så fram til å gå på kjøpesenteret. Og kommunene hadde tenkt å fylle de klargjorte vaksinehallene med mennesker som vil ha tilbake et normalt liv.

I tillegg har svært mange sett for seg at årets sommerferie kan avvikles andre steder enn langs bilveiene i Norge.

Så stenges skoler, barnehager blir pålagt utvidet ferie, idrettsmesterskap avbrytes, avlyses og utsettes. Serveringssteder og butikker forblir stengt og folk må holde seg borte fra arbeid og borte fra kollektivtransport. Når det gjelder vaksiner, var iallfall annenhver nyhet var en god nyhet i begynnelsen av måneden, mens det de siste dagene har handlet om utsettelser, reduserte kvanta og uhyggemeldinger rundt AstraZeneca-varianten. Det er i sannhet mørke dager for koronaoptimistene – altså de av oss som har trodd på en såkalt gjenåpning av Norge i mai-juni. Den er i høyeste grad truet.

Det største tilbakeslaget er selvsagt varslene om alvorlige og dødelige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. De foreløpige funnene er få, men alvorlighetsgraden er høy. For de aller fleste vil fordelen av å ta vaksinen være større enn ulempene, men det har vært riktig av myndighetene å ta en pause for å avklare hva som har skjedd.

Den forrige amerikanske presidenten kalte viruset konsekvent for «kinaviruset». Nå er det brasilianske, britiske, sørafrikanske og en rekke andre varianter i spill. Dette, og vaksineuroen, er grunnene til at vi må finne oss i en ny bakketopp. Det er for mange ting vi vet for lite om. Sjelden har klisjeen om at «veien blir til mens du går» vært mer gjeldende.

Og det kunne selvsagt vært verre. Bare se på Brasil, USA og andre land. Tenk tilbake på mars i fjor da det ble laget scenarier for hvordan samfunnet i det hele tatt skulle gå rundt hvis de fleste av oss ble syke. Og tenk på spanskesyken i 1918, da blant annet Stavanger gikk tom for likkister. Vi lærer mer og mer og vi må bruke lærdommen. Litt til.