Utidig, Ropstad!

AFTENBLADET MENER: Kjell Ingolf Ropstad har helt bevisst beveget seg ut på kanten av regelverket, og tjent gode penger til egne lommer. Det er et soleklart tillitsbrudd.

Kjell Ingolf Ropstad har bodd gratis i Oslo i ti år, på Stortingets regning.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne helgen kunne Aftenposten melde at Kjell Ingolf Ropstad, Barne- og familieminister og KrF-leder, har hatt gratis stortingsleilighet i Oslo i ti år. Han har nemlig vært folkeregistrert på adressen hjemme hos foreldrene sine helt fram til november i fjor, lenge etter at han etablerte seg med kone og barn i Oslo.

Da han ble valgt inn på Stortinget i 2009, fikk han avslag på pendlerleilighet, fordi han eide en leilighet i Gamlebyen i Oslo. Denne ble solgt, og Ropstad fikk pendlerleiligheten sin.

Han kjøpte samme år del av en tomannsbolig i Lillestrøm kommune, en drøy halvtime fra Stortinget. Han har aldri bodd der, men leid den ut. Denne er nå solgt. Først i november i fjor, da han og familien flyttet inn i nykjøpt hus på Nordstrand, meldte Ropstad flytting til Folkeregisteret.

Ordningen Ropstad har fått betydelige fordeler av, er selvsagt ikke ment å brukes på den måten. Den er til for at stortingspolitikere fra andre deler av landet ikke skal måtte ha ekstra boligutgifter i Oslo. De får også gratis hjemreise en gang i uken, for at det skal være lett å holde kontakten med sine egne velgere, og selvsagt også med familien og hverdagslivet hjemme. At det er mulig å sitte på Stortinget uansett hvor man kommer fra i landet, og uansett familiesituasjon, er viktig for demokratiet.

Disse ordningene bør også kunne være tillitsbaserte. Å være folkevalgt er et tillitsverv. Selvsagt skal vi forvente at en stortingsrepresentant bruker ordningene slik de er ment, og ikke slik de kan utnyttes til egen fordel, hvis man bare vil det nok.

Det Ropstad har gjort, er et soleklart tillitsbrudd. At det vil gå utover ham selv og KrF, er en ting, men det kan også ramme tilliten til politikere generelt.

Han har avklart med Stortinget at det var lovlig, det han gjorde, noe som bekrefter at han helt bevisst har beveget seg helt ut på kanten av regelverket, og tjent gode penger på det.

Om det virkelig er innenfor regelverket å ha adresse på gutterommet til mor og far, ikke i egen bolig, stiller imidlertid jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen spørsmål ved.

Kanskje kommer det flere kapitler her. Om det gjør det eller ikke, dette er både utidig og spekulativt av KrF-lederen. Og ja, det ser enda verre ut når det kommer fra en som selv proklamerer på partiets hjemmesider at «vi aldri må bli oss selv nok.» Det kan ikke være veldig vanskelig å se at liv og lære må henge litt bedre sammen enn dette.